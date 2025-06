Paavi Leon Angelus: Ihmiskunta huutaa ja kaipaa rauhaa

Sunnuntaina Kristuksen pyhimmän ruumiin ja veren juhlana paavi Leo XIV julisti Angelus-puheessaan Pietarinkirkon aukiolla, kuinka Jumala siunaa pienet lahjamme, joilla rakennamme vielä parempaa suhdetta välillemme. Angelus-puheensa jälkeen paavi muistutti, että sota ei ratkaise ongelmia, vaan kasvattaa niitä.

Juho Sankamo

Jumalan pienimmätkin lahjat kasvavat kun niitä jaetaan

Kristuksen pyhimmän ruumiin ja veren juhlassa evankeliumitekstinä oli Jeesuksen ruokkimisihme (Luuk. 9:11-17). Paavi huomautti, että Jumala siunaa meidän pienet lahjamme, joita annamme toisillemme. Niin kuin pienen pojan eväät ruokkivat Jeesuksen siunaavissa käsissä tuhansia ihmisiä, niin myös meidän lahjamme, jotka annamme Jeesukselle ja toisille, tuottavat suurta siunausta.

Jumalan lahjat muistuttavat meitä, paavi Leo korosti, “kasvavat kun niitä jaetaan”. Paavi huomautti, että Jumala jakaa jopa olemassaolonsa meidän kanssamme, jotta hän voi pelastaa ihmisen. Paavi Leo XIV julisti näin:

“Hän, Luoja, joka antoi meille elämän, pyysi meitä pelastaakseen yhtä luoduistaan tulemaan äidikseen ja antamaan hänelle hauraan, rajallisen ja kuolevaisen ruumiin — samanlaisen kuin meillä. Hän uskoi itsensä hänen huolenpitoonsa lapsena. Näin hän jakoi kanssamme köyhyytemme äärimmäisyyksiin saakka, valiten käyttää sitä vähää, mitä me pystyimme hänelle antamaan, lunastaakseen meidät.” (vrt. Nikolaos Kabasilas, Elämä Kristuksessa, IV, 3).

Paavi Leo opetti, että kun me annamme pieniä lahjoja toisillemme, ne lahjat voivat vahvistaa meidän keskinäistä rakkauttamme ja suhdettamme. Paavi lainasi pyhää Augustinusta: ”Niin kuin yhdestä leivästä tulee kokonainen monista yhteen kootuista jyvistä… samoin Kristuksen ruumis muodostuu yhdeksi rakkauden sopusoinnun kautta.”

Angeluksen jälkeen paavi Leo XIV puhui Lähi-idän sodasta

Angeluksen jälkeen paavi Leo nosti esiin Lähi-idän huolestuttavat uutiset, erityisesti Iranista, Gazasta ja Israelista. Hän toivoi, että emme saa unohtaa Gazaa, jossa on tapahtumassa humanitaarinen katastrofi.

Paavi Leo XIV vetosi, että “tänään enemmän kuin koskaan ihmiskunta huutaa ja kaipaa rauhaa. Tämä on huuto, joka vaatii vastuullisuutta ja järkeä, eikä sitä saa hukuttaa aseiden pauhuun tai puheisiin, jotka lietsovat vastakkainasettelua ja konfliktia. Jokaisella kansainvälisen yhteisön jäsenellä on moraalinen vastuu pysäyttää sodan tragedia, ennen kuin siitä tulee korjaamaton kuilu. Mikään sota ei ole ‘kaukainen’, kun ihmisen arvo on vaakalaudalla.”

Paavi Leo XIV: “Diplomatia voi vaientaa aseet”

Paavi jatkoi korostaen, että “sota ei ratkaise ongelmia — päinvastoin, se suurentaa niitä ja jättää kansojen historiaan syviä haavoja, joiden parantuminen kestää sukupolvia. Mikään aseellinen voitto ei voi hyvittää äitien tuskaa, lasten pelkoa tai varastettuja tulevaisuuksia. Diplomatia voi vaientaa aseet! Ohjatkoot kansat tulevaisuuttaan rauhan tekojen kautta — ei väkivallalla ja verisillä yhteenotoilla!”