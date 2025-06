Paavi Leo XIV: Perheet ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kehto

Sunnuntaina Roomassa vietettiin perheiden, lasten, isovanhempien ja vanhusten riemujuhlaa. Juhlamessun saarnassaan paavi Leo XIV korosti, että Isä rakastaa meitä yhtä paljon kuin omaa Poikaansa. Paavi myös painotti, että kirkko ja maailma tarvitsevat esimerkillisiä ja pyhiä aviopareja.

Juho Sankamo

Isä rakastaa meitä yhtä paljon, kuin Ainosyntyistä Poikaansa

Saarnassaan paavi Leo XIV huomautti, että juuri ennen kuolemaansa Jeesus rukoili meidän puolestamme, että me olisimme yksi niin kuin Isä ja Poika ovat yhtä. Tämä Kristuksen rukous, että me “kaikki olisimme yhtä” (Joh. 17:21) on suurin hyvä, jota voimme toivoa, koska se ilmaisee toivoa, että kaikki luodut olisivat yhteydessä Jumalan kanssa.

Herra ei halua, että me olemme tässä Jumalan yhteydessä “nimetön ja kasvoton joukko”, vaan hän haluaa, että me olemme yksi. Paavi viittasi Jeesuksen sanoihin: “Niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme.”

Paavi Leo opetti, että yhteys, jonka puolesta Jeesus rukoilee, perustuu Jumalan rakkauteen. Jeesus sanoo, näin paavi Leo saarnasi, että Jumala rakastaa meitä niin kuin hän rakastaa itseään. “Isä ei rakasta meitä yhtään vähempää, kuin hän rakastaa ainosyntyistä Poikaansa. Toisin sanoen, rajattomalla rakkaudellaan.”

Kukaan ei pärjää yksin - perheet ovat tulevaisuuden kehtoja

Viitaten perheiden, lasten, isovanhempien ja vanhusten juhlapäivään, paavi Leo muistutti paavi Franciscuksen sanoista, että me kaikki olemme tyttöjä ja poikia, mutta kukaan meistä ei “valinnut syntyvänsä”. Paavi Leo jatkoi todeten, että synnyttyämme jokainen meistä tarvitsee toisen huolenpitoa säilyäksemme hengissä. Jonkun toisen pitää pelastaa meidät: antaa meille ruokaa, juomaa ja suojaa. Juuri tämä ihmisten rakkaus ja huolenpito on ratkaisevan tärkeää.

Paavi Leo saarnasi, että juuri perheissämme, joissa on usein jännitteitä ja petoksia, meidän tulee palata ykseyteen. Jumala haluaa, että me olemme “yksi” perheissämme, työ- ja opiskelupaikoillamme ja kaikkialla, missä olemme. Jos me rakastamme toisiamme ja pysymme yhdessä, me olemme rauhan merkki kaikille, yhteiskunnassa ja maailmassa, paavi julisti, ja jatkoi: “Älkäämme unohtako: perheet ovat ihmiskunnan tulevaisuuden kehto.”

Useita pyhiä aviopareja

Paavi Leo XIV korosti, että viimeisinä vuosikymmeninä kirkko on julistanut autuaiksi ja pyhiksi monia aviopareja. Hän mainitsi Louisin ja Zéile Martinin, jotka olivat Pyhän Jeesus Lapsen Teresan vanhempia. Hän mainitsi myös Siunatun Luigi ja Maria Beltrame Quattrocchin, ja koko Ulman perheen Puolasta. Heidän koko perheensä yhdistyi rakkaudessa ja marttyyriuudessa. Tämä merkki, paavi pohti, saa meidät ajattelemaan. Kirkko tarvitsee, näin paavi Leo saarnasi, esimerkillisiä avioliittoja tunteakseen ja hyväksyäkseen Jumalan rakkauden ja voittaakseen niitä voimia, jotka rikkovat ihmissuhteita ja yhteiskuntia.

Paavi muistutti kaikkia aviopareja, että avioliitto on todellisen rakkauden mitta miehen ja naisen välillä, “rakkauden, joka on kokonaisvaltaista, uskollista ja hedelmällistä. Tämä rakkaus tekee teistä yhden lihan, ja se mahdollistaa sen, että voitte Jumalan kuvana antaa elämän lahjan.”

Neuvoja vanhemmille, lapsille ja isovanhemmille

Saarnansa lopussa paavi Leo antoi vanhemmille, lapsille ja isovanhemmille konkreettisia ohjeita. Vanhempien tulee tarjota lapsilleen esimerkki siitä, kuinka elää ja toimia. Lasten tulee olla aina kiitollisia vanhemmilleen elämän lahjasta. Kunnioita isääsi ja äitiäsi lukee Kymmenessä käskyssä, paavi muistutti. Isovanhempien tulee katoa lapsiaan ja lastenlapsiaan kokemuksen ja iän tuomalla viisaudella ja armollisuudella.

Perheissä usko, niin kuin elämäkin, annetaan sukupolvelta toiselle. Se jaetaan, paavi Leo korosti. Perheen yhteisen ruokapöydän äärellä jaetaan ruokaa ja juomaa, rakkautta ja uskoa. Myös ne perheenjäsenet, jotka ovat jo kuolleet ja siirtyneet ikuisen Pääsiäisen iloon, ovat meidän kanssamme yksi Herrassa.