Paavi Leo XIV Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlassa: Eukaristia ravitsee meidät

Sunnuntaina 22. kesäkuuta Katolisessa kirkossa vietettiin Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlaa. Paavi Leo XIV vietti messua ja saarnasi Pyhän Johanneksen Lateraanikirkossa. Messun jälkeen paavin johdolla oli kulkue Rooman kaduilla. Paavi kantoi Kristuksen pyhintä ruumista tuhansien ihmisten kulkiessa mukana.

Juho Sankamo

Saarnassaan paavi Leo XIV huomautti, kuinka evankeliumissa kansanjoukko kuunteli Jeesuksen opetusta ja seurasi hänen ihmeitään tuntikausia. Siinä, kuinka Jeesus paransi sairaita, näkyy hänen rakkautensa ihmisiä kohtaan, paavi opetti. “Missä Jumala hallitsee, meidät vapautetaan pahasta.”

Illan tullessa kansanjoukon piti kuitenkin saada jotain syötävää. Paavi huomautti, että varsinkin nyt Riemuvuonna meidän tulee kantaa huolta toinen toisistamme, ja erityisesti heistä, joilla on nälkä. Meidän tulee jakaa omastamme niille, joilla on puutetta.

Kristus on Jumalan vastaus meidän nälkäämme

Jeesuksen ruokkimisihmeessä korostuu, että Herra tahtoo ravita ja pelastaa kaikki. Ruokkimisihme viittaa myös Eukaristiaan. Paavi saarnasi näin: “niin kuin nälkä on merkki meidän radikaaleista tarpeista elämässämme, niin leivän murtaminen on merkki Jumalan pelastuksen lahjasta.”

Kristus on Jumalan vastaus meidän ihmisten nälkään, sillä hänen ruumiinsa on ikuisen elämän leipä, paavi saarnasi. Pysyääksemme elossa me tarvitsemme leipää. Mutta jos syömme tavallista ruokaa, me syömme jotain kuolluta, eläin- tai kasvikunnan tuotetta, ja silloin me kuolemme lopulta. Mutta kun me otamme vastaan Jeesuksen, elävän ja todellisen Leivän, silloin me elämme hänelle, paavi opetti.

Paavi Leo lainasi pyhää Augustinusta, jonka mukaan Kristus on todella “leipä, joka palauttaa, eikä lopu; leipä, joka voidaan syödä, mutta joka ei tuhoudu. Eukaristia on tosiaan Pelastajamme todellinen ja substantiaalinen läsnäolo.” (vrt. Katolisen kirkon katekismus, 1413.) Kristus muuttaa leivän itsekseen muuttaakseen meidät itseensä. Tällä tavalla Herran ruumis, Corpus Domini, tekee kirkon Herran ruumiiksi, paavi Leo XIV opetti.

Saarnansa lopussa paavi lainasi Toisen Vatikaanin konsiilin Lumen Gentium asiakirjaa:

“Samalla eukaristisen leivän sakramentti kuvaa ja saa aikaan uskovien ykseyden; he ovat yksi ruumis Kristuksessa (vrt. 1 Kor. 10:17). Kaikki ihmiset on kutsuttu tähän yhteyteen Kristuksen kanssa, hänen, joka on maailman valkeus. Hänestä me olemme lähtöisin, hänen kauttaan me elämme ja häntä kohti kuljemme. (Lumen Gentium, 3.)

Kristuksen pyhän ruumiin prosessio Rooman kaduilla

Messun jälkeen paavi Leo XIV johti pyhimmän sakramentin kulkuetta halki Rooman katujen. Tuhannet ihmiset osallistuivat tähän kulkueeseen, jossa palvotaan Kristuksen läsnäolevaa ruumista, ikuisen elämän leipää.

Paavi Leo huomautti, että tämä kulkue on kuva siitä, kuinka Jumalan kansa kulkee kohti Kristusta. “Yhdessä, paimenina ja lampaina, meidät ruokitaan siunatulla Sakramentilla, me palvomme häntä ja kannamme häntä kaduilla.” Paavi huomautti, että me tuomme hänet kansan eteen nähtäväksi.