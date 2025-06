Jeesuksen Pyhän sydämen juhlapäivän messussa paavi Leo XIV vihki uusia pappeja. Saarnassaan hän korosti kirkon ykseyden merkitystä. Hän antoi myös neuvoja uusille papeille.

Juho Sankamo

Paavi Leo XIV viittasi saarnassaan Hesekielin kirjan kohtaan (Hes. 34:11-16), jossa Hyvä Paimen etsii lampaansa ja pitää niistä huolen. Hyvä Paimen etsii lampaansa sieltä, minne ne ovat eksyneet “sumuisena ja synkkänä päivänä.” Paavi korosti, että tässä Hesekielin kirjan kohdassa näkyy, kuinka Jumalan rakkaudella ei ole rajoja. Hän etsii omiaan kaikkialta. Tuon rakkauden tulee muokata meitä, paavi Leo opetti, niin että meidän joukossamme ei ole sijaa jakaantumiselle ja vihalle.

Paavi Leo muistutti, että Kristus sovitti meidät itsensä kanssa vielä kun olimme heikkoja ja syntisiä. (cf. Room. 5:6, 8.) Kristus kehottaa meitä joka päivä Pyhässä Hengessä kääntymykseen, paavi opetti, ja jatkoi, että “meidän toivomme on perustettu sen tiedon varaan, että Herra ei koskaan hylkää meitä.”

Paavi Leo XIV Jeesuksen Pyhän Sydämen messussa: Kirkko on ykseyden merkki maailmassa

Eukaristia - Kristillisen elämän lähde ja huippu

Meidän tulee tehdä yhteistyötä Herran kanssa, ja asettaa ennen kaikkea eukaristia elämämme keskiöön, sillä se on “koko kristillisen elämän lähde ja huippu.” (Lumen Gentium, 11.) Paavi Leo lisäsi, että meidän tulee ottaa hedelmällisesti sakramentit vastaan, erityisen usein sakramentaalinen kääntymys ripissä, samoin meidän tulee rukoilla, meditoida Jumalan sanaa, harjoittaa laupeudentöitä, ja näin juurruttaa sydämemme entistä lähemmin “armon Isän” yhteyteen.

Papillinen palvelustehtävä on pyhityksen ja sovituksen palvelustehtävä, ja sen tarkoitus on rakentaa Kristuksen ruumista ykseydessä (cf. Lumen Gentium, 7), paavi Leo saarnasi. Juuri tämän vuoksi Toinen Vatikaanin konsiili kehottaa kaikkia pappeja johdattamaan kaikkia ihmisiä rakkauden ykseyteen, niin että kukaan ei tuntisi jäävänsä ulkopuolelle (Presbyterorum Ordinis, 9). Pappien tulee pysyä piispansa ja presbyteerien kanssa ykseydessä, paavi Leo muistutti.

Paavi tahtoo yhtenäistä kirkkoa

Paavi Leo XIV korosti sitä, mitä hän oli jo virkaanastujaismessunsa saarnassa nostanut esille. Pyhä isä toivoo, että Jumalan kansa olisi “yhtenäinen kirkko, yksyden merkki ja kommuunio, josta tulee hapate sovitetulle maailmalle.” Tänään, paavi Leo totesi, hän toistaa tämän tahtonsa ja toiveensa. Hän kehotti kuulijoita yhtymään Kristuksen sydämen kanssa, kulkemaan yhdessä Kristuksen perässä, uskossaan vakaina ja rakkaudessaan avoimina. “Tuokaamme ylösnousseen Herran rauha meidän maailmaamme”, paavi saarnasi. Me saamme olla vapaita, ja me saamme tietää, että me olemme rakastettuja, valittuja ja Isän lähettämiä, näin paavi rohkaisi kuulijoitaan.

Paavin ohjeet uusille papeille - älkää etsikö pikavoittoja

Saarnansa lopussa paavi Leo kohdisti sanansa tuleville papeille, jotka vihittiin tuossa messussa piispan “kätten päälle panemisen kautta”. Paavi korosti, että hänen neuvonsa yksinkertainen, mutta tärkeä. Pappien vastuulle asetetaan huolenpito sielujen tulevaisuudesta. “Rakastakaa Jumalaa ja teidän veljiänne ja sisarianne, ja antakaa itsenne heille anteliaasti. Olkaa hartaita sakramenttien vietossa, rukouksessa, ja erityisesti adoraatiossa Eukaristian edessä, ja teidän palvelutehtävässänne. Pysykää lähellä laumaanne, ja antakaa vapaasti kaikille aikanne ja voimianne ilman varauksia ja puolueellisuutta, niin kuin ristiinnaulitun Jeesuksen lävistetty kylki, ja niin kuin pyhimysten esimerkki meille opettaa.”

Paavi Leo myös kehotti vastavihittyjä pappeja muistamaan, että jo 2000 vuoden ajan kirkolla on ollut, ja on edelleenkin, loistavia esimerkkejä papillisesta pyhyydestä. Kirkolla on pappeja, joista on tullut marttyyreja, väsymättömiä apostoleja, lähetystyöntekijöitä ja rakkauden sankareita. Näistä esikuvista pappien tulee oppia ja innostua, ja heitä heidän tulee jäljitellä.

Paavi Leo korosti, että pappien ei tule seurata tämän maailman menestyksen malleja, jotka ovat epävarmoja ja lyhytnäköisiä. Näiden sijaan pappien tulee katsoa vakaita esimerkkejä apostolisesta hedelmällisyydestä. Nämä vakaat apostoliset esikuvat ovat eläneet elämänsä Herraa palvellen uskollisesti. “Pitäkää heidän muistonsa elossa teidän oman uskollisuutenne esimerkin avulla.”

Lopussa paavi Leo omisti papit Siunatun Neitsyt Marian rakastavaan suojeluun.