Katolinen ja ekumeeninen pyhiinvaellus pyhän Henrikin kunniaksi

Viikonloppuna 25 katolilaista osallistui vuotuiselle pyhän Henrikin pyhiinvaellukselle. Päätösmessu vietettiin pienellä saarella Köyliönjärvellä. Reippaiden pyhiinvaeltajien joukossa oli myös piispa Raimo Goyarrola ja isä Anders Hamberg. Päätösmessun saarnassaan piispa Raimo innosti meitä seuraamaan Jeesusta, niin kuin pyhä marttyyri Henrik. Meitäkin kutsutaan tuomaan Jeesus tämän kansan keskelle.

Juho Sankamo

Keskiaikaisen piispa Henrikin kultti on voimissaan Suomen katolilaisten ja luterilaisten keskuudessa. Ekumeeninen ryhmä, josta suurin osa oli luterilaisia, aloitti pyhiinvaelluksen maanantaina 9. kesäkuuta Turun Tuomiokirkolta. Matkalle mukaan liittyi lauantaina katolilaisten pyhiinvaellusryhmä. Lauantaina pyhiinvaeltajat kävelivät Pöytyän ja Säkylän metsissä 30 kilometriä keskiaikaista pyhiinvaellusreittiä seuraten.

Laulujen, rukousten ja litanioiden soljuessa Suomen suvessa pyhiinvaeltajat saapuivat paikalle, joka on perimätiedon mukaan keskiaikainen pyhiinvaeltajien levähdyspaikka. Säkylä-Köyliön ev.-lut. seurakunta otti vaeltajat vastaan tarjoten heille kahvia ja voileipiä.

Illaksi pyhiinvaeltajat saapuivat Lallin koululle Köyliöön. Päivällisen ja saunan jälkeen iltaa vietettiin keskustellen. Pyhiinvaelluksen nuorimmat osallistujat, Martta (12) ja Mirjam (14) Sankamo, olivat iloisia siitä, että saivat viettää aikaa muiden kristittyjen kanssa. Myös monet muut iloitsivat siitä, että Suomessa katoliset seurakunnat ovat varsin yhteisöllisiä. Yhdessä oleminen, keskustelut, asioiden jakaminen, kuuluvat vahvasti kristittyjen elämään. Ketään ei saisi jättää yksin uskomaan. Tästä “seurustelun sakramentista” saatiin nauttia myös pyhiinvaelluksella.

Katolisella kirkolla on paljon kasvunvaraa Suomessa

Pyhiinvaelluksen aikana piispa Raimo Goyarrola vakuutti, että katolisella kirkolla on Suomessa hyvä tulevaisuus. Olemme kasvava kirkko. Haasteita on, mutta meillä on kasvua. Piispa Raimo nosti esiin myös lapset, nuoret ja perheet.

Sunnuntaina pyhiinvaeltajien joukko saapui Köyliönjärven rannalle, josta siirryttiin veneillä saarelle viettämään messua. Juhlallisen messun alussa saimme kokea luonnon läheisyyttä, kun iso hirvi rantautui saarelle ja sai kirkkokansan säikähtämään. Piispa Raimo totesi alttarilta, että kyseessä lienee hurskas hirvi. Tämän välikohtauksen jälkeen messua saatiin viettää arvokkaasti ja rauhassa.

Saarnassaan piispa Raimo muistutti, että pyhä piispa Henrik kuoli marttyyrina näillä alueilla, Köyliönjärven jäällä. Piispa Raimo Goyarrola kertoi, että hän oli taannoin vierailulla Konstantinopolissa, jossa paikallisen kirkon kirkkoherra totesi, että heillä on ihan nykypäivän marttyyreita. Ihmisiä tapetaan uskonsa vuoksi, oli kirkkoherra todennut heidän seurakuntansa tilanteesta. Piispa Raimo pohti, olisiko hän, olisimmeko me, valmiita kuolemaan Jeesuksen Kristuksen vuoksi.

Piispa Raimo innosti kuulijoita uskomaan ja seuraamaan Jeesusta Kristusta, niin kuin pyhä Henrik. Meidän tehtävämme on sama, kuin mikä oli pyhän piispa Henrikin tehtävä: tuoda Jeesus Kristus tämän kansan keskelle.

Ekumenian merkitys

Suomen kristikunnassa on tärkeä huomata, että pyhä Henrik yhdistää katolilaisia ja luterilaisia. Siksi olikin hienoa, että nämä kaksi pyhiinvaellusryhmää saapuivat yhdessä Köyliönjärven Kirkkokarille. Piispa Raimo pohti ekumenian mahdollisuuksia ja totesi, että suuri tavoite ykseydestä riippuu ihmisten toiminnasta, mutta ennen kaikkea Jumalan tahdosta ja toiminnasta. Pyhä Henki voi toimia nopeastikin. Jeesus Kristus rukoili, että “he yhtä olisivat”.

Katolisten ja luterilaisten dialogia kiinnostaa piispa Raimo Goyarrolaa paljon jo senkin vuoksi, että hänet on nimetty johtamaan luterilais-katolisessa ykseyskomissiossa katolista osapuolta. Kyseessä on taho, joka käy vuoropuhelua Katolisen kirkon ja Luterilaisen maailmanliiton välillä.