Jeesuksen pyhä sydän - paavin viesti papeille

Perjantaina, Jeesuksen pyhän Sydämen juhlapäivänä, paavi Leo XIV piti puheen papeille, jotka osallistuivat Pappien riemuvuoden juhlallisuuksiin Roomassa. Paavi korosti, että Herra ei etsi täydellisiä pappeja, vaan palvelijoita, joilla on nöyrä sydän. Pappien tulee juurtua rukoukseen ja pysyä Kristuksen jatkuvassa yhteydessä.

Juho Sankamo

Paavi Leo XIV korosti, että “Kristuksen sydän, rakkauden vuoksi lävistetty, on elävä ja elämän antava liha, joka ottaa meidät huomaansa, ja joka muovaa meistä Hyvän Paimenen kuvan.” Paavi totesi, että Jumalan armo tekee papeista hänen iloisia todistajiaan.

Herran muistaminen ja yhteyden rakentaminen

Lainaten pyhää Augustinusta, paavi Leo XIV totesi, että Jumala armo tarkoittaa sitä, että astumme “suureen ja syvään kammioon”, joka ei vain säilytä menneitä muistoja, vaan joka myös rikastuttaa niitä, ja tekee niistä ikuisesti uusia ja ajankohtaisia. Vain tällaisella muistamisella, paavi Leo huomautti, me voimme kokea ja uudistaa sen lahjan, jonka Herra on uskonut meille. Meidät on myös valtuutettu välittämään eteenpäin hänen nimissään tämä elävä muisto.

Muistaminen liittää meidän sydämemme yhteen Kristuksen sydämen kanssa, paavi painotti ja jatkoi, että näin voimme tuoda sanan ja pelastuksen sakramentin Jumalan pyhälle kansalle. Paavi totesi näin: “Vain Jeesuksen sydämestä löydämme aidon ihmisyyden Jumalan lapsina, toistemme veljinä ja sisarina.” Paavi kehotti pappeja olemaan “yhteyden ja rauhan rakentajia!”

Paavi huomautti, että juuri nyt, kun yhteisöjä, jopa perheitä ja kirkollisia yhteisöjä, repivät jännitteet ja riidat, pappien tulee kannustaa sovintoon ja tukea yhteyttä. Tämä edellyttää papeilta viisasta arviointia ja taitoa punoa yhteen elämän rippeitä, jotka on annettu heidän vastuulleen. “Näin mahdollistamme sen, että ihmiset voivat nähdä evankeliumin valon elämän koettelemusten keskellä.” Pappien tulee kyetä, näin pyhä isä opetti, ymmärtämään ja tulkitsemaan monimutkaisia tilanteita, ja nousemaan välittömien tunteiden, pelkojen ja ohimenevien muotipaineden yläpuolelle.

Älkää lannistuko: Herra ei etsi täydellisiä pappeja, vaan nöyriä palvelijoita

Paavi Leo XIV muistutti hetkestä, jolloin miehet ovat sanoneet “kyllä” Kristuksen kutsulle. Hän kehotti heitä antamaan Herran armon muokata itseään, ja varjelemaan sitä Pyhän Hengen tulta, jonka he ovat vihkimyksessään saanneet. Näin papeista tulee “Jeesuksen rakkauden sakramentteja maailmalle.”

Paavi rohkaisi pappeja, että heidän ei pidä lannistua oman heikkoutensa vuoksi. “Herra ei etsi täydellisiä pappeja, vaan nöyriä sydämiä, jotka ovat avoimia kääntymykselle ja valmiita rakastamaan muita, niin kuin hän rakastaa meitä.”

“Pyhä pappi saa pyhyyden kukoistamaan ympärillään”

Paavi Leo XIV muistutti siitä, että paavi Franciscus oli kehottanut pappeja uudistamaan omistautumisensa Pyhälle Sydämelle, ja näin henkilökohtaisesti kohtaamaan Herran. Viestinsä lopussa paavi Leo korosti, että pappien palvelutehtävän tulee juurtua rukoukseen ja anteeksiantoon; ja pappien tulee olla köyhien lähellä, perheiden ja nuorten lähellä, jotka etsivät totuutta. “Älkää koskaan unohtako, että pyhä pappi saa pyhyyden kukoistamaan ympärillään.”