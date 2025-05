Paavin Regina Caeli: Heikkoudestamme huolimatta Herra ei häpeä ihmisyyttämme

Sunnuntaina paavi Leo XIV piti ensimmäisenä Regina Caeli -puheensa apostolisen palatsin ikkunasta. Pietarinkirkon aukiolle kokoontuneelle joukolle hän korosti, että meidän ei pidä pelätä vaan Herra on luvannut olla meidän kanssamme vaikka olemmekin heikkoja.

Juho Sankamo

Regina Caeli -puheensa alussa paavi muistutti kaikkia, että hän on meidän kanssamme edelleen palvelustehtävänsä alussa. Hän kiitti kuulijoitaan heidän läheisyydestään ja esirukouksistaan. Paavi viittasi päivän evankeliumiin (Joh. 14:23-29), jossa opetetaan, että meidän ei tule luottaa omaan kyvykkyyteemme vaan Herran armoon, joka on valinnut meidät.

Herran kuoleman aattona apostolit olivat huolestuneita siitä, kuinka voisivat jatkaa Jumalan valtakunnasta todistamista. Silloin Jeesus puhui heille Pyhän Hengen lahjasta. Hän antoi ihanan lupauksen: “Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.” (Joh. 14:23.)

Tällä tavalla, paavi Leo painotti, Jeesus vapauttaa opetuslapset pelosta. “Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27.) Kun me pysymme hänen rakkaudessaan, hän tulee asumaan meihin. Meistä tulee Jumalan temppeli.

Paavi korosti, että kun saamme Pyhän Hengen lahjan, silloin Pyhä Henki ottaa meitä kädestä. Silloin saamme kokea Jumalan läheisyyden elämässämme, kodeissamme ja arjessamme. Paavi totesi, että jokainen meistä voi varmuudella sanoa: “Heikkoudestani huolimatta Herra ei häpeä minun ihmisyyttäni. Hän tulee asumaan minun sisälleni. Hän tulee Henkensä kanssa minun. Hän valaisee minut ja tekee minut rakkautensa työkaluksi muita varten, yhteiskuntaa ja maailmaa varten.”

Me emme saa unohtaa, että jokainen veljemme ja siskomme, erityisesti heikot ja köyhät, ovat Jumalan läsnäolon paikkoja. Paavi innosti meitä iloitsemaan uskossamme juuri siitä lupauksesta, että meistä tulee Herran temppeli. Paavi kehotti kaikkia luottamaan neitsyt Marian esirukoukseen.

Tukea Laudato Si’ -liikkeelle ja esirukouksia Kiinan katolilaisten puolesta

Puheensa lopussa paavi Leo XIV muistutti, että 10 vuotta sitten paavi Franciscus julkaisi kiertokirjeen Laudato Si’, joka on omistettu yhteisen kotimme suojelulle. Paavi Leo huomautti, että tuolla kiertokirjeellä on ollut suuri vaikutus, ja se on kutsunut kaikkia meitä kuuntelemaan maan ja köyhien itkua. Paavi tervehti ja rohkaisi Laudato Si’ -liikettä ja kaikkia heitä, jotka sitoutuvat näihin tärkeisiin asioihin, yhteisen kotimme suojeluun.

Paavi totesi myös, että lauantaina vietimme paavi Benedictus XVI:n alulle panemaa rukouspäivää Kiinan kirkon puolesta. Maailmalla on huoli Kiinan katolilaisista ja heidän yhteydestään maailmanlaajuisen kirkon kanssa, paavi Leo totesi.