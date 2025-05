Habemus Papam!

Sikstuksen kappelin savupiipusta tuprusi valkoista savua sen merkiksi, että uusi paavi on valittu. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat nopeasti Pietarinkirkon aukiolle. Uusi paavi ilmestyi Pietarinkirkon parvekkeelle. Hän on Leo XIV.

Paavi Leo XIV on ensimmäinen USA:sta tuleva paavi. Hän on kardinaali Robert Prevost. Paavi Leo XVI on järjestyksessään 267 paavi katolisen kirkon historiassa.