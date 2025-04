Paavi Franciscus: Jeesuksen rakkaus ei toimi ansaintalogiikalla

Paavi Franciscus korosti keskiviikon katekeesiopetuksessaan, että Jeesus näkee meidän jokaisen sisimpään, ja että Jeesus rakastaa meitä. Meidän tulee vastata hänen rakkauteensa ja uskaltaa vastata hänen kutsuunsa. Opetuksessaan paavi käsitteli Jeesuksen ja rikkaan miehen vuoropuhelua Markuksen evankeliumin luvussa 10 (Mark. 10:17-27).

Juho Sankamo

Paavi Franciscus ei itse kyennyt sairastelunsa vuoksi pitämään keskiviikon yleisaudienssin kateekesiopetusta. Vatikaanin lehdistöosasto kuitenkin julkaisi paavin valmisteleman opetuksen, joka kuuluu opetussarjaan Jeesus Kristus, meidän toivomme. Opetuksessaan paavi käsittelee Jeesuksen kohtaamista “muuan miehen” kanssa. (Mark. 10:17.) Evankeliumissa tuo mies jää anonyymiksi, häneen viitataan vain muuan miehenä.

Laiva satamassa: vertaus elämän tarkoituksesta

Tuo mies on nuoresta pitäen noudattanut käskyjä, mutta tästä huolimatta hän ei ole löytänyt elämänsä tarkoitusta, paavi Franciscus opettaa. Hän etsii sitä edelleen. Paavi vertaa tuota miestä hienoon ja suureen laivaan, joka on köytetty kiinni sataman laituriin. Tuo laiva ei ole poistunut satamasta, sillä ei ole ajettu avomerellä. Paavi huomauttaa, että vaikka tuo laiva on kuinka hieno, ja vaikka sen miehistö on kuinka taitavaa, niin se on silti sidottu laituriin, ja ankkuri pitää sitä paikoillaan. Paavi huomauttaa, että tuo mies on tehnyt itsestään loisteliaan laivan, mutta hän vain pysyy satamassa!

Rakkaus, jota ei tarvitse ansaita

Saapuessaan Jeesuksen luo, mies kysyy häneltä: “mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?” (Mark. 10:17.) Paavi kiinnittää huomiota tehdä -verbiin. Paavi huomauttaa, että mies ei käytä sanoja, jotka kertovat pyytettömyydestä ja ansaitsemattomuudesta. Miehen mukaan kaikki näyttää olevan ansaittua ja perittyä, paavi Franciscus opettaa. Tuolle miehelle kaikki on velvollisuutta, ja ikuinen elämä on hänelle perintö, jotain, mikä saadaan oikeuden mukaan, palkkiona lain noudattamisesta.

Paavi huomauttaa, että tuollaisessa ansaintalogiikassa ei ole tilaa rakkaudelle. Evankeliumi kertoo, että Jeesus “katsoi häneen” ja “rakasti häntä” (v. 21). Paavi Franciscus korostaa, että tässä näemme, kuinka Jeesus aina näkee ihmisen sydämeen asti. Hän näkee, keitä todella olemme. Hän rakastaa meistä jokaista. Hän rakastaa meitä meidän synneistämme ja heikkouksistamme huolimatta. Paavi huomautti, että Jeesus näkee meidän heikkoutemme, mutta myös meidän kaipuumme olla rakastettuja sellaisina kuin olemme.

Paavi Franciscus opettaa, että Jeesus ei rakasta meitä meidän ansioidemme vuoksi, vaan hän rakastaa meitä sellaisina kuin me olemme. Jeesuksen rakkaus on ansaitsematonta, paavi kirjoittaa. Se on juuri päinvastaista kuin se ansaintalogiikka, joka oli tuon miehen mielessä. Paavi opettaa, että meistä tulee todella onnellisia, kun huomaamme, että Jeesus rakastaa meitä tällä tavalla, vapaasti ja armosta. Tämä tosiasia koskee myös ihmissuhteitamme: niin kauan kuin yritämme ostaa tai vaatia rakkautta, ihmissuhteemme eivät koskaan tee meitä onnellisiksi.

Paavi Franciscus muistuttaa, että meidän ei pidä “ostaa” tai kerjätä huomiota, kunnioitusta tai rakkautta, vaan me voimme “myydä” kaiken, joka painaa meitä alas, niin että sydämemme vapautuu. Meidän ei pidä ottaa itsellemme, vaan voimme antaa köyhille ja jakaa toisille, paavi kehottaa. Jeesus ei halua jättää miestä yksin, vaan hän kutsuu miehen seuraamaan häntä ja olemaan suhteessa häneen. Suhteessa Jeesukseen tuo “mies” voisi luopua anonymiteetistään, paavi opettaa. Hän voisi paljastua ja tulla esiin.

Suhde, joka murtaa anonymiteetin

Ollessamme yksin, niin kuin tuo mies, jäämme anonyymeiksi. Juuri suhteessa toiseen ihmiseen, kuulemme meidän nimemme, ja luovumme anonyymisuudestamme. Paavi huomautti, että ehkä juuri nykyään, kun elämme kulttuurissa, jota leimaa itseriittoisuus ja individualismi, tunnemme itsemme onnettomiksi, koska emme kuule jonkun toisen, joka rakastaa meitä, kutsuvan meitä nimeltämme.

Tuo anonyymiksi jäänyt mies kieltäytyi Jeesuksen kutsusta, ja hän jää yksin. Elämän taakat pitävät hänen purjeensa satamassa, paavi kirjoittaa. Paavi toivoi, että elämän rikkaudet ja taakat eivät pidättäisi meitä, vaan jättäisimme sataman ja seilaisimme merille.

Opetuksensa lopussa paavi kehotti kaikkia omistamaan Jeesuksen Sydämelle kaikki ihmiset, jotka ovat surullisia ja päättämättömiä, niin että he saisivat kokea Herran rakastavan katseen.