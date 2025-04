Paavi Franciscuksen saarna pääsiäismessussa: Meidän tulee juosta Jeesuksen luo

Pietarin aukiolla 50 000 uskovaa osallistui pääsiäisaamun messuun, jossa kardinaali Comastri luki paavi Franciscuksen pääsiäisaamun saarnan. Paavi korosti saarnassaan, että pääsiäisen sanoma innostaa meitä etsimään aktiivisesti, jopa juosten, Jeesusta. Paavi Franciscus on edelleen toipilaana eikä tämän vuoksi ole voinut johtaa pääsiäisyön eikä myöskään pääsiäisaamun messua.

Juho Sankamo

Pääsiäisenä luetussa evankeliumissa (Joh. 20:1-10) kaikki päähenkilöt, Maria Magdaleena, Pietari ja Johannes, juoksevat. Paavi Franciscus huomautti, että tämä juokseminen kuvaa sitä, kuinka innoissaan opetuslapset etsivät Jeesusta, kun he huomasivat, että hänen ruumiinsa ei ollutkaan haudassa. Paavi opetti, että tämä juokseminen heijastelee heidän sydämensä kaipuuta. He etsivät Jeesusta valtavalla innolla.

Paavi myös korosti, että kun Jeesus ei ole haudassa, niin häntä tulee etsiä kaikkialta muualta, mutta ei haudasta. “Tämä on pääsiäisen sanoma: meidän tulee etsiä häntä muualta. Kristus on ylösnoussut, hän elää! Hän ei ole enää kuoleman vanki”, saarnasi paavi Franciscus.

Saarnassaan paavi opetti, että meidän tulee etsiä Jeesusta elämässämme, veljiemme ja siskojemme kasvoissa ja jokapäiväisissä toimissamme. Paavi opetti, että ylösnoussut Jeesus on kaikkialla läsnä, hän elää meidän keskellämme. Hän piiloutuu ja näyttäytyy jopa tänään niissä sisarissa ja veljissä, joita päivittäin kohtaamme. Jeesus näyttäytyy yllättävissä tilanteissa, meidän elämässämme.

Jeesuksen etsintä ajaa meitä liikkeelle, juoksemaan niin kuin Maria Magdaleena ja opetuslapset. Paavi painotti, että tämä on meidän elämämme suurin toivo: “Me voimme elää tämän köyhän, heikon ja haavoitetun elämämme tarrautuen Kristukseen, koska hän on voittanut kuoleman, hän kukistaa meidän pimeytemme, ja hän tulee kukistamaan maailman varjot, niin että voimme elää hänen kanssaan ilossa ikuisesti.”

Juhlavuosi kutsuu meitä uudistamaan saamamme toivon lahjan. Juhlavuoden teemana on juuri toivo. Meidän ei tule antautua tämän maailman surujen ja murheiden edessä, vaan meidän tulee juosta iloisesti Jeesuksen luo. Voimme löytää sen ylenpalttisen armon, joka meillä on Jeesuksen ystävinä, paavi korosti saarnassaan. Paavi lainasi saarnassaan teologi Henri de Lubacia: “Riittää, kun ymmärtää tämän: Kristinusko on Kristus. Ei, tosiaan, ei ole mitään muuta kuin tämä. Kristuksessa meillä on kaikki.” Tämä Kristus, tämä “kaikki”, avaa meidän elämämme toivolle, opetti paavi Franciscus.

Pääsiäismessun jälkeen koitti perinteinen Urbi et orbi -rukous. Paavi Franciscus istui Pietarin kirkon parvekkeella ja lausui väkijoukolle muutaman lauseen. Paavin Urbi et orbi -puheen piti kuitenkin paavin avustaja.