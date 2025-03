Shokista seikkailuun - Ulf Ekmanin tie katoliseen kirkkoon

Yksi meidän aikamme hengellinen kohtokohta koitti, kun Livets Ord -liikkeen perustaja, Ulf Ekman, liittyi katolisen kirkon täyteen yhteyteen vuonna 2014. Ulf ja hänen vaimonsa Birgitta kirjoittivat kääntymykseen johtuvista syistä kirjan, joka on nyt käännetty suomenkielelle: Suuri löytö - Matkamme katoliseen kirkkoon (Hemmingus, 2025). Ulf Ekman korostaa, että ymmärrys sakramentaalisesta kirkosta oli merkittävin syy sille, että hän pitkän pohdinnan jälkeen liittyi katoliseen kirkkoon.

Juho Sankamo

Ulf Ekmanin vaikutus ruotsalaiseen protestanttiseen kristillisyyteen on hyvin merkittävä. Hän perusti 1980-luvulla Livets Ord -liikkeen, joka on tehnyt merkittävää evankeliointityötä entisessä Neuvostoliitossa ja Itä-blokin maissa. Livets Ord oli protestanttisen ja karismaattisen kristillisyyden airue Pohjoismaissa. On selvää, että Ulf Ekmanilla piti olla painava syy, miksi hän koki tarpeelliseksi liittyä katolisen kirkon täyteen yhteyteen.

Ulf Ekman kuvaa matkaansa neljällä sanalla: Löytäminen, arvostaminen, lähentyminen ja yhteenliittyminen. Ulf Ekman muistuttaa 1300-luvulla eläneen pyhän Birgitan ajatuksesta: “On uskaliasta viipyä, ja vaarallista on jatkaa matkaa.” Saman jännitteen Ulf ja hänen vaimonsa Birgitta kokivat hengellisellä matkallaan. Tie katolisen kirkon täyteen yhteyteen ei ollut helppo.

Kasvukipuja ja yllättävä käänne

Ulf Ekman toteaa, että kun Livets Ord -liikkeestä alkoi kasvaa suuri, se kohtasi myös isoja kasvukipuja. Moraalisia, opillisia ja johtajuuteen liittyviä ongelmia ilmeni eri seurakunnissa eri maissa. Ekman huomasi, että protestanttinen kongregaatiomalli ei tarjonnut toimivia työkaluja näiden ongelmien ratkaisemiseen. Kun Ekman etsi ratkaisuja, hän useimmiten löysi parhaat ratkaisut kirjoista, jotka osoittautuivat katolilaisten kirjoittamiksi.

Ekman oli hyvin yllättynyt tästä tilanteesta. Hän alkoi lukea enemmänkin katolilaista kirjallisuutta. Hän luki katolisen kirkon katekismuksen ja ihaili sen kokonaisvaltaista esitystä kristillisestä uskosta ja moraalista. Tästä alkoi kiehtova hengellinen löytöretki, jossa hän tutustui kirkon sakramentaalisuuteen ja historiaan. Hän tutustui katolisen kirkon jäseniin ja kirkon oppiin. Uudet löydöt johtivat siihen, että hänen oli pakko kunnioittaa ja arvostaa katolista kirkkoa. Ekmanit ymmärsivät, että katolinen yhteisö on jotain ihan muuta, kuin mitä sen vastustajat siitä opettivat. Hiljalleen, usean vuoden aikana, Ulf ja Birgitta Ekman lähentyivät kirkkoa.

Tämän hengellisen löytöretken varrella Ekmanit tutustuivat myös katolisen kirkon karismaattiseen suuntaukseen. Siihen kuuluu noin 150 miljoonaa ihmistä. Ulf Ekman toteaa, että yhdessäkään toisessa kristillisessä kirkossa tai yhteisössä ei ole niin paljon karismaatikkoja, kuin katolisen kirkon piirissä. Tämä tuli heille yllätyksenä.

Ulf Ekman

Löytämisestä liittymiseen

Tuntien hengellisen vastuun Livets Ord -seurakunnista, Ulf ja Birgitta Ekman pohtivat, mihin tämä tie oli johtamassa. Ulf Ekman pohti, voisiko tämä jäädä tähän. Voisiko tämä olla vain eräänlainen hengellinen harrastus? Ehkä hän voisi pysyä protestanttina ja työskennellä kristittyjen yhtenäisyyden, ekumenian, puolesta. Toisaalta Kristus haluaa, että me seuraamme häntä, ja olemme uskollisia totuudelle.

Kun Ulf Ekmanilta kysyy, miksi hän otti tuon ratkaisevan askeleen, hän antaa vastaukseksi yhden sanan: Kirkko. Ulf Ekman korostaa, että kirkko on sakramentaalinen, se on Kristuksen ruumis. Kyse ei ole niinkään siitä, mitä kirkko tekee, vaan siitä, kuka kirkko on. Kirkossa on pelastuksen lähteet. Tämän vuoksi kirkko kestää kaikki vaikeudet ja skandaalit, ja kaikki sen jäsenten synnit. Ulf Ekman huomauttaa, että kirkossa on syntisiä jäseniä. Me jäsenet emme ole täydellisiä, mutta kirkossa on täydellinen, Jeesus Kristus, Ekman painottaa. Tämän vuoksi on tärkeää olla kirkon täydessä yhteydessä. Me emme voi erottaa Kristusta hänen kirkostaan, Paimenta hänen laumastaan, Jumalaa hänen kansastaan.

Vuosien harkinnan tulos

Ulf ja Birgitta Ekmanin liittyminen katolisen kirkon täyteen yhteyteen ei ollut hetkellinen päätös, vaan vuosien harkinnan tulos. Prosessin aikana Ulf Ekman jopa ajatteli, että tuskin hän koskaan oikeasti voi liittyä katolisen kirkon täyteen yhteyteen, koska hän oli Livets Ordin perustaja. Ulf ja Birigitta keskustelivat katolisen piispa Anders Arboreliuksen kanssa. Ratkaisu oli kokonaan Ulfin ja Birgitan omissa käsissä. He kuitenkin kokivat voimakkaasti, ja vuosien ajan, että Kristus veti heitä itsepintaisesti katolisen kirkon täyteen yhteyteen.

Kymmenen vuotta myöhemmin

Nyt on kulunut 10 vuotta siitä, kuin Ulf ja Birgitta liittyivät Katolisen kirkon täyteen yhteyteen. Ulf Ekman sanoo, että hän ei ole katunut tätä päivääkään. Matka kuitenkin jatkuu. Jeesus on Tie. Uusia seikkailuita on edessä.

Ulf Ekmanin mukaan kirkko jatkaa kasvuaan Ruotsissa ja Pohjoismaissa. Hän kertoo hauskasti, kuinka heidän piispansa, kardinaali Anders Arborelius ajelee autolla ympäri Ruotsin maata etsien kirkkorakennuksia. Hän ostaa niitä hiippakunnalle, ja kun on kirkko, sen ympärille syntyy hiljalleen seurakunta. Näin katolinen kirkko kasvaa Ruotsissa, ihan niin kuin kirkon alkuaikoina, Ulf Ekman hymähtää.

Evankeliointia ja raamatunopetusta kaivataan

Ulf Ekmanilla on myös toiveita katolisen kirkon suhteen. Hän toivoo, että katolinen kirkko Ruotsissa voisi evankelioida enemmän. Kirkolla on hyvin koulutettuja pappeja, ja erittäin hurskaita jäseniä, mutta usein näiden ihmisten raamatuntuntemuksessa on toivomisen varaa, eivätkä he aina oikein osaa vastata peruskysymyksiin kirkkoon ja kristinuskoon liittyen. Ulf Ekman kertookin, että Ruotsissa on nyt alkanut hiippakunnallinen evankeliointikoulutus. Ulf Ekman on tämän koulutuksen opettajana. Hän kiertää katolisia seurakuntia ja kouluttaa sekä seurakuntalaisia että pappeja evankelioimaan. Ulf Ekman myös toteaa, että raamatunopetukselle on katolisten piirissä suuri tarve. Ulf Ekman huomauttaa, että kristityn lukupöydällä tulisi aina olla kaksi teosta: Raamattu ja Katolisen kirkon katekismus.

Ulf ja Birgitta Ekmanin kirja, Suuri löytö, kertoo heidän hengellisestä matkastaan. Tuo kirja on tilattavissa Hemminguksen kirjakaupasta: https://www.hemmingus.fi/products/suuri-loyto