Sanning, Enhet och Kärlek: Påven Leo XIV:s augustinska anda

påven Leo XIV:s namnsdag, den 17 september, säger ledaren för den augustinska provinsen S:t Thomas av Villanova att påven är “en bönens man som lyssnar till Gud och till människor.”

Vatican News

När påven Leo XIV firas på sin namnsdag, helige Roberto Bellarminos dag, säger fader Robert Hagan OSA, ansvarig för den augustinska provinsen S:t Thomas av Villanova, att valet av deras augustinske broder till Petri ämbete är en möjlighet för världen att återupptäcka S:t Augustinus värderingar: sanning, enhet och kärlek.

Fader Hagan, som har känt påven i 27 år, betonar att han förenar ett djupt böneliv med en längtan att vara nära människor. Han förklarar:

“Han har denna otroliga kombination av en relation i bön med Herren och en kärleksfull önskan att vara med folket. Denna son till Augustinus är nu allas vår gode herde.”

Ett långt känt broderskap

Hagan minns sina möten med fader Robert Francis Prevost när han var provinsial i Chicago och senare ordens generalprior:

“Jag avlade mina löften inför generalprior Robert Prevost. Han var vänlig och lätt att närma sig, och nu i denna roll för oss alla, kan man förstå varför Gud valde honom.”

Augustinsk grund

Hagan menar att påvens andlighet är djupt rotad i Augustinus värderingar.

“Pontifex betyder brobyggare,” noterar han, och tillägger att påvens ord ofta har augustinska undertoner: en kallelse till fred, vänskap och gemenskap.

Påven, säger han, hjälper världen att återupptäcka det som den mest behöver i vår tid: “Veritas, Unitas, Caritas – sanning, enhet, kärlek, vänskap.”

Påven har, enligt Hagan, vunnit de troendes stöd genom sin kommunikationsstil: lugn, tydlig och tillgänglig.

“Folk tycker om honom. Ungdomar bjuds in att vara med. Till och med de som lämnat kyrkan hör nu en inbjudan att återvända.”

Missionär och gemenskapsbyggare

En viktig del av Leo XIV:s bakgrund är hans missionsarbete.

“Han är amerikan, men han arbetade också i Peru i 20 år bland de allra fattigaste. Han lärde sig inte bara språket, utan också kulturen. För oss var generalpriorn som en liten påve.”

“Vem står på balkongen? Det är vår broder!”

Fader Hagan minns känslorna från dagen då Leo XIV valdes till påve:

“Vem står där på balkongen? Roberto Francisco Prevost! Det är vår broder.”

Han berättar att på provinskontoret i Villanova grät, skrattade och kramades, medan studenterna sa:

“Han har gått på samma stigar som vi, studerat i samma klassrum, ätit i samma matsalar. Och nu är han påve.”

De första månaderna av pontifikatet, säger Hagan, har varit ett budskap om fred och försoning.