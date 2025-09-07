Påvens predikan under helgonförklaringen: "Vi är kallade att, liksom de, vara helgon"

Under helgonföklaringen på Petersplatsen söndagen den 7 september presenterade påve Leo XIV dagens helgon, Pier Giorgio Frassati och Carlo Acutis, och lyfte fram deras helighet i kärlek till sakramenten, särskilt eukaristin, och till omsorgen om sina medmänniskor. Nedan hela påve Leos predikan.

Kära bröder och systrar,

I den första läsningen hörde vi en fråga: Herre, "vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom vishet och sänt din heliga ande från höjden?” (Vish 9:17). Denna fråga hör vi efter att två unga saliga, Pier Giorgio Frassati och Carlo Acutis, förklarats helgon, och detta är försynens verk, för i Vishetens bok tillskrivs denna fråga en ung man som dem: kung Salomo. Efter sin far Davids död insåg han att han hade mycket: makt, rikedom, hälsa, ungdom, skönhet och ett helt kungarike. Just denna stora rikedom väckte en fråga i hans hjärta: "Vad måste jag göra för att inget ska gå förlorat?" Salomo förstod att det enda sättet att hitta svaret var att be Gud om en ännu större gåva – vishetens gåva – så att han kunde förstå Guds planer och följa dem troget. Han insåg att det bara var på detta sätt som allt kunde finna sin plats i Herrens stora plan. Ja, för den största risken i livet är att slösa bort det utanför Guds plan.

Även Jesus talar i evangeliet om en plan som vi måste engagera oss i helhjärtat. Han säger: "Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge" (Luk 14:27); och igen: "Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger" (v. 33). Han kallar oss att utan tvekan överlämna oss åt det äventyr han erbjuder, med den intelligens och kraft som kommer från hans Ande – som vi kan ta emot i den mån vi tömmer oss själva på de ting och idéer vi håller fast vid, för att lyssna till hans ord.

Många unga har genom århundradena stått inför detta vägskäl i sina liv. Tänk på den helige Franciskus av Assisi – som Salomo var också han ung och rik, törstig efter ära och berömmelse. Därför gick han ut i krig, i hopp om att bli riddare och få hedersbetygelser. Men Jesus visade sig för honom längs vägen och bad honom reflektera över vad han höll på med. När han kom till sans ställde han Gud en enkel fråga: "Herre, vad vill du att jag ska göra?" (Legenden om de tre följeslagarna, kap. II: Franciskanska källor, 1401). Efter det förändrade han sitt liv och började skriva en annan historia: den underbara helgonhistorien vi alla känner till, där han avsade sig allt för att följa Herren (jfr Luk 14:33), levde i fattigdom och föredrog kärleken till sina bröder och systrar – särskilt de svagaste och minsta – framför sin fars guld, silver och dyrbara tyger.

Hur många liknande helgon skulle vi kunna nämna! Ibland framställer vi dem som stora gestalter och glömmer att det för dem alla började när de, medan de fortfarande var unga, sa "ja" till Gud och gav sig själva helt och hållet, utan att hålla något tillbaka. Den helige Augustinus berättar att i det "slingrande och trassliga nystanet" av sitt liv hörde han en röst djupt inom sig säga: "Jag vill att du ska vara min" (Bekännelser, II, 10,18). Gud gav honom en ny riktning, en ny väg, ett nytt syfte, där ingenting i hans liv gick förlorat.

I detta sammanhang ser vi idag på de heliga Pier Giorgio Frassati och Carlo Acutis: en ung man från tidigt 1900-tal och en tonåring från vår egen tid, båda förälskade i Jesus och redo att ge allt för honom.

Pier Giorgio mötte Herren i skolan och i kyrkliga grupper – Azione Cattolica, Sankt Vincents föreningar, FUCI (Italienska katolska studentförbundet), Dominikanernas tredje orden – och vittnade om Gud med sin livsglädje och kristna tro i bön, vänskap och kärlek. Detta var så tydligt att när man såg honom gå på gatorna i Turin med vagnar fulla av förnödenheter till de fattiga, kallade hans vänner honom "Frassati Transportföretag"! Än idag är Pier Giorgios liv ett riktmärke för lekmannaspiritualitet. För honom var tron ingen privat fromhet, utan drevs av evangeliets kraft och hans engagemang i kyrkliga gemenskaper. Han engagerade sig också generöst i samhället, bidrog till det politiska livet och hängav sig helhjärtat åt de fattigas tjänst.

Carlo, å sin sida, lärde känna Jesus i sin familj, tack vare sina föräldrar Andrea och Antonia – som är här idag med hans två syskon, Francesca och Michele – och sedan i skolan och framför allt i sakramenten. Han växte upp och integrerade naturligt bön, sport, studier och kärlek i sina dagar som barn och ung.

Både Pier Giorgio och Carlo odlade sin kärlek till Gud och sina medmänniskor genom enkla handlingar, tillgängliga för alla: daglig mässa, bön, och särskilt eukaristisk tillbedjan. Carlo brukade säga: "Framför solen blir man solbränd. Framför eukaristin blir man helig!" Och också: "Sorg är att bara titta på sig själv; glädje är att titta på Gud. Omvändelse är inget annat än att lyfta blicken uppåt; en enkel rörelse med ögonen räcker." En annan viktig vana för dem var att bikta sig ofta. Carlo skrev: "Det enda vi verkligen behöver frukta är synden;" och han förundrades över att – med hans egna ord – "folk är så upptagna med sina kroppars skönhet men bryr sig inte om sina själars skönhet." Slutligen hade båda en stor hängivenhet till helgonen och Jungfru Maria, och de levde kärleken i välgörenhetshandling. Pier Giorgio sa: "Kring de fattiga och sjuka ser jag ett ljus som vi själva inte har" (Nicola Gori, Till priset av livet: L’Osservatore Romano, 11 februari 2021). Han kallade kärleken "vår religions grundval" och, liksom Carlo, utövade han den främst genom små, konkreta, ofta dolda handlingar – han levde det som påven Franciskus kallade "din grannes helighet" (Gaudete et Exsultate, 7).

Även när sjukdom drabbade dem och förkortade deras unga liv, hindrade inte ens detta dem från att älska, offra sig till Gud, välsigna honom och be för alla. En dag sa Pier Giorgio: "Dagen för min död kommer att bli den vackraste dagen i mitt liv" (Irene Funghi, De unga tillsammans med Frassati: en följeslagare på våra slingriga vägar, Avvenire, 2 augusti 2025). På det sista fotot av honom, som visar honom klättrande i Val di Lanzo, med blicken riktad mot sitt mål, skrev han: "Uppåt" (Ibid). Dessutom brukade Carlo – som var ännu yngre än Pier Giorgio – säga att himlen alltid har väntat på oss, och att älska i morgon betyder att ge det bästa av vår frukt idag.

Kära vänner, helgonen Pier Giorgio Frassati och Carlo Acutis är en inbjudan till oss alla, särskilt unga, att inte slösa bort våra liv utan att rikta dem uppåt och göra dem till mästerverk. De uppmuntrar oss med sina ord: "Inte jag, men Gud", som Carlo brukade säga. Och Pier Giorgio: "Om du har Gud i centrum för alla dina handlingar, då når du målet." Detta är den enkla men vinnande formeln för deras helighet. Det är också den sortens vittnesbörd vi är kallade att följa, för att njuta av livet till fullo och möta Herren i himlens fest.