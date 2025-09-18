Påvens kondoleanser med anledning av hertiginnan av Kents bortgång

Leo XIV framför i ett telegram sina kondoleanser till kung Charles III med anledning av Hennes Kungliga Höghet Katharine bortgång (PAUL GROVER)

Leo XIV framför i ett telegram sina kondoleanser till kung Charles III av England med anledning av begravningen av Hennes Kungliga Höghet Katharine, som avled den 4 september vid 92 års ålder

I ett kondoelanstelegram till kung Charles av Storbritannien, uttrycker påve Leo XIV sitt deltagande med anledning av hertiginnan av Kents bortgång, Katharine, som avled natten till den 4 september på Kensington Palace. Hon blev 92 år.

Påven uttrycker sin närhet ”i denna tid av sorg” till medlemmarna av kungafamiljen, hertigen av Kent, barnen och barnbarnen, med anledning av hertiginnans begravning som ägde rum den 16 september. Påven anförtror hennes ”ädla själ” till Guds barmhärtighet och tackar för hennes engagemang i välgörenhetsarbete och omsorgen om de mest utsatta. I slutet av telegrammet ger påven sin apostoliska välsignelse "för tröst och frid i den uppståndne Herren”.

Begravningen ägde rum i Westminster Cathedral då hertiginnan var katolik. Hon föddes i en aristokratisk familj i Yorkshire och blev medlem av kungafamiljen 1961 när hon gifte sig med hertigen av Kent, sonson till kung Georg V.

Telegrammet lästes upp av Vatikanens sekreterare för förbindelser med stater, monsignor Paul Richard Gallagher, vid det engelska seminariet i Rom, Venerabile Collegium Anglorum, under en mässa till minne av hertiginnan av Kent i samband med begravningen i London.