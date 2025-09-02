Påvens böneintention för september: För vår relation till skapelsen

I sin böneintention för september 2025 uppmanar påve Leo XIV oss att be om att vi ska få uppleva vår ömsesidiga samhörighet med alla skapade varelser, som är älskade av Gud och värda kärlek och respekt.

Vatican News

Påvens böneintention för september 2025 är: ”för vår relation till hela skapelsen.”

I månadens videobudskap ber påven oss att be om att vi, inspirerade av den helige Franciskus, ska få uppleva vår ömsesidiga samhörighet med alla varelser, som är älskade av Gud och värdiga vår kärlek och respekt.

Bönen betonar att Guds kärlek omfattar hela skapelsen och att “ingenting existerar utanför” Hans ömhet. Den påminner om att Gud bryr sig om “även det enklaste eller kortaste liv.” Påven citerar den helige Franciskus av Assisi och säger: ”Lovad vare Du, min Herre”, vilket också är inledningsorden i påve Franciskus’ banbrytande encyklika Laudato si’ om omsorg om skapelsen.

Påve Leos bön fortsätter med att tala om “skapelsens skönhet” som en uppenbarelse av Gud som all godhets källa, och ber Gud att ”öppna våra ögon för att känna igen Dig”. Han uppmanar oss att se världen som ett mysterium att betrakta med tacksamhet, snarare än som ett problem att lösa.

Han avslutar bönen med en vädjan:

“Hjälp oss att upptäcka Din närvaro i hela skapelsen, så att vi i fullt igenkännande av den, också kan känna oss ansvariga för vårt gemensamma hem, där Du inbjuder oss att vårda, respektera och skydda livet i alla dess former och möjligheter.”