Påvens Angelus: I Jesu offer blev korset ett livgivande medel

Vid söndagens Angelus reflekterade påve Leo XIV över dagens högtid - det heliga Korsets Upphöjelse - och sa att ”Guds oändliga kärlek” förvandlade ”ett dödsinstrument till ett livgivande medel”. Efter Angelusbönen påminde han om måndagens årsdag för biskopssynodens inrättande.

Vatican News

”Vad betyder det för oss idag att fira” högtiden för det heliga korsets upphöjelse? frågade påven Leo vid Angelus på söndagen.

För att svara på den frågan vände sig påven till dagens bibelläsningar, med början i evangeliet om Jesu möte med Nikodemus. Nikodemus, sa påven, ”behöver ljus, vägledning: han söker Gud och ber Mästaren från Nasaret om hjälp”.

Jesus välkomnar i sin tur Nikodemus, ”lyssnar på honom och avslöjar slutligen för honom att Människosonen måste upphöjas, ’så att alla som tror på honom kan få evigt liv’”. Även om Nikodemus inte förstod det fullt ut vid det tillfället, sa påven Leo, ”skulle han säkert förstå det senare”, vid korsfästelsen. ”Han skulle förstå att Gud blev människa och dog på korset, för att frälsa mänskligheten.”

Påven fortsatte med att förklara den bild som Jesus använde i sin dialog med Nikodemus, den ”bronsorm” som Mose hade gjort och satt upp på en stång, på Guds befallning, för att hela israeliterna som hade blivit bitna av giftiga ormar.

Ingenting kan skilja oss från Gud

”Gud räddade oss genom att visa sig för oss, genom att erbjuda sig själv som vår följeslagare, lärare, läkare och vän, till och med genom att bli vårt bröd som bryts i eukaristin”, sa påven. ”Och för att fullborda detta verk använde han sig av ett av de grymmaste dödsinstrument som människan någonsin uppfunnit: korset.”

”Det är därför vi idag firar dess ’upphöjelse’: för den kärlek med vilken Gud, genom att omfamna korset för vår frälsning, förvandlade det från ett dödsinstrument till ett livgivande medel, och lärde oss att ingenting kan skilja oss från honom, och att hans kärlek är större än vår synd.”

Den helige fadern avslutade sin Angelus-reflektion med att uppmana de troende att be ”genom Marias förbön ... att Hans frälsande kärlek må slå rot och växa även inom oss, och att även vi må lära oss att offra oss själva till varandra, precis som Han offrade sig helt och hållet till alla.”

60-årsjubileum för biskopssynoden

Efter att ha bett Angelus påminde påven om årsdagen av biskopssynoden, som inrättades av påven Paulus VI den 15 september 1965.

”I morgon är det sextio år sedan biskopssynoden inrättades – den helige Paulus VI:s profetiska intuition, så att biskoparna mer fullständigt och effektivt skulle kunna utöva gemenskap med Petri efterträdare”, sade han.

Den helige fadern erinrade om initiativet och uttryckte sin förhoppning om att ”detta årminne må inspirera till ett förnyat engagemang för enhet, synodalitet och kyrkans mission”.