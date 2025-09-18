Påven: Vi måste övervinna polarisering och bygga broar i kyrkan

Boken "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI" har publicerats med den fullständiga texten av intervjun som påven gav till journalisten Elise Ann Allen från Crux. Bland de ämnen som behandlades: tragedin i Gaza, politiken om Kina, kvinnors roll, välkomnandet av personer från Lgbtq+-gemenskapen, sexuella övergrepp, Heliga Stolens ekonomiska situationen, AI och falska nyheter.

Salvatore Cernuzio – Vatikanstaden

Som påve, en roll där han försöker "bygga broar" och "inte ytterligare driva på de polarisationer" som finns i världen och inom kyrkan, fördömer han den "förfärliga" situationen i Gaza, inför vilken "vi inte kan vara okänsliga", och han säger att Heliga stolen "för närvarande inte anser" att "någon deklaration" om folkmord kan utfärdas. Han försäkrar också att han inte vill blanda sig i politiken i sitt hemland, USA, men att han "inte är rädd" att ta upp frågor med president Trump om aktuella ämnen. Om Kina säger han att han kommer att fortsätta Heliga stolens och sina föregångares politik, och i linje med Franciskus, hoppas han kunna fortsätta utnämningen av kvinnor till ledarskapsroller, även om han understryker att han inte har för avsikt att förändra kyrkans undervisning om kvinnlig prästvigning. Samma sak gäller för Lgbtq+-personer: välkomnande av "todos, todos, todos", men "kyrkans undervisning kommer att fortsätta som den är." Han beskriver sexuella övergrepp som en verklig kris; han efterfrågar största möjliga närhet till offren, men påminner om att falska anklagelser också har förekommit. När det gäller den andra "krisen", den ekonomiska, uppmanar han att inte "gråta" utan istället fortsätta att arbeta med planer: "Men jag förlorar inte min sömn över detta."

Frågor och svar om aktuella ämnen för kyrkan och världen finns samlade i intervjun – den första som påve Leo XIV gett – till Elise Ann Allen, journalist på Crux. Den 14 september, på Robert Francis Prevosts födelsedag, släpptes några utdrag från intervjun som publicerades i samband med biografiboken León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI som släpps idag, den 18 september, på spanska av Penguin Perú.

Tragedin i Gaza



En av de första frågorna till påven handlar om situationen i Gaza. "Trots att det har funnits ett visst tryck" från USA på Israel och trots några uttalanden från president Trump, "har det inte funnits något klart svar" för att "lindra lidandet för befolkningen", påpekar Påven Leo XIV. "Detta är mycket oroande", med tanke på de förhållanden som många lever under, särskilt barnen som lider av "äkta hunger". I framtiden "kommer de att behöva mycket medicinsk hjälp, utöver humanitärt bistånd." Påven hoppas att vi inte ska vara "okänsliga" inför det som händer i Gaza: "Det är förfärligt att se de bilderna på tv... man kan inte uthärda så mycket smärta."

Ordet "folkmord"



Vad gäller användningen av ordet folkmord, som "används allt mer" i relation till tragedin i Gaza, betonar påven att "officiellt anser Heliga stolen inte att man kan utfärda något uttalande om detta i nuläget". "Det finns en mycket teknisk definition av vad som skulle kunna vara ett folkmord. Men allt fler tar upp frågan, inklusive två människorättsgrupper i Israel som har släppt detta uttalande."

Relationerna med Kina



I geopolitiken blickar XIV också mot Kina, en annan global aktör. Han försäkrar att han kommer att fortsätta "den politik som Heliga stolen har följt i flera år", utan att påstå sig vara "klokare eller mer erfaren" än sina föregångare. Han har länge varit "i ständig dialog med olika kineser" och försöker "få en tydligare förståelse för hur kyrkan kan fortsätta sin mission, samtidigt som den respekterar både kulturen och de politiska problem som finns", liksom den "betydande" grupp katoliker som "i många år har levt under ett slags förtryck eller svårigheter i att leva sin tro fritt utan att ta ställning." "Det är en mycket svår situation", medger påven.

Politiken i USA



Generellt tror den förste påven från USA inte att hans bakgrund kommer att göra så mycket skillnad i de globala dynamikerna. Han hoppas dock att det gör skillnad i relationen med de amerikanska biskoparna, där det fanns friktioner med det föregående påvedömet: "Det faktum att jag är amerikan betyder bland annat att folk inte kan säga, som de gjorde om Francesco, 'han förstår inte USA, han ser helt enkelt inte vad som händer'." Och förtydligar: "Jag har ingen avsikt att blanda mig i partipolitik." Och om relationen med Trump säger han att "det skulle vara mycket mer lämpligt att kyrkans ledarskap i USA skulle engagera sig med honom." Det är dock klart att om det finns specifika ämnen "så skulle jag inte ha några problem att ta upp dem." Bland dessa är den mänskliga värdigheten och migranter; ett ämne som oroar påven. Han hänvisar också till det brev som påven Franciskus skickade till alla biskopar i USA, där han uppmanade dem att välkomna de som kom till landet för att söka ett bättre liv. En "betydande" gest, enligt Leo XIV, som säger att han är "mycket glad över att se hur de amerikanska biskoparna har tagit emot denna idé." "USA – tillägger han – är en mäktig aktör på den globala scenen, vi måste erkänna det, och ibland fattas beslut mer baserat på ekonomi än på mänsklig värdighet."

Krisen med sexuella övergrepp inom kyrkan



En stor del av samtalet ägnas åt den "kris" som sexuella övergrepp inom kyrkan innebär. En kris som ännu inte är löst, understryker Påven, och han begär "stort respekt" för offren, varav många bär på övergreppets sår hela livet. Leo XIV citerar statistik som visar att "över 90% av de personer som träder fram och lämnar anklagelser är autentiska offer". De hittar alltså inte på något. Däremot finns det "bevisade fall av falska anklagelser" och vissa präster "har fått sina liv förstörda." Anklagelsen "upphäver inte oskyldighetspresumtionen", påminner påven. Därför måste även präster skyddas, eller den anklagade måste skyddas, hans rättigheter måste respekteras. Men även att säga detta orsakar ibland större lidande för offren.

I alla fall, förklarar han, "kan frågan om sexuella övergrepp inte vara kyrkans kärna": "Den absolut största majoriteten av de som arbetar inom Kyrkan, präster, biskopar och religiösa, har aldrig gjort några övergrepp. Så vi kan inte låta hela kyrkan fokusera enbart på detta ämne."

Välkomnandet av Lgbtq+-personer



När det gäller Lgbtq+-personer förklarar Påven att han inte vill främja polariseringar i kyrkan. Han talar om Fiducia Supplicans, och betonar att budskapet i det dokumentet i grunden är att "visst, vi kan välsigna alla, men vi borde inte försöka ritualisera någon välsignelse". Leo XIV omfamnar Franciskus ord om att välkomna "todos, todos, todos": "Alla är inbjudna", men inte för en "specifik identitet", utan för att vi alla är Guds barn. Detta innebär dock inte någon förändring av kyrkans lära: "Jag finner det mycket osannolikt, åtminstone i den närmaste framtiden, att kyrkans lära ändras när det gäller vad kyrkan lär om sexualitet, vad kyrkan lär om äktenskap", säger han. Och det är "en familj bestående av en man och en kvinna", "välsignade i äktenskapets sakrament."

Kvinnors roll



Det kommer inte heller att bli någon förändring i lär om kvinnlig prästvigning. Påven säger att han kommer att "fortsätta i Franciskus fotspår och utnämna kvinnor till ledarskapsroller på olika nivåer inom kyrkans liv." Den "kontroversiella" frågan om så kallade diakonissor togs upp under den senaste sessionen av Synoden: "Just nu har jag inte för avsikt att ändra kyrkans lära om detta."

Heliga stolens ekonomiska situationen



En mer öppen hållning intar Påven när det gäller Heliga stolens ekonomiska situation. Hans inställning är pragmatisk: "Jag börjar få en tydligare uppfattning", försäkrar han. Han räknar upp flera detaljerade frågor: det positiva resultatet på över 60 miljoner euro i 2024 års budget för APSA; pensionsfonden "som måste granskas" ("ett universellt problem"); Covid-krisen som påverkat Vatikanmuseerna, "en av de mest betydande inkomstkällorna för Vatikanen." "Vi måste undvika de felaktiga val som gjordes de senaste åren," säger Påven och nämner fallet med Londonfastigheten, som är föremål för en rättsprocess och som fått "mycket uppmärksamhet": "Så många miljoner gick förlorade på grund av detta!" Påven talar sedan om de "betydande steg" som tagits under Franciskus påveämbete för kontroll och balans. Men han varnar för att "slappna av och säga att krisen är över." "Jag tycker att vi måste fortsätta arbeta med detta, men jag förlorar inte sömnen över det och jag tycker att det är viktigt att kommunicera ett annat budskap."

Reformer i Kurian



När det gäller reformer förutspår Påven Leo beslut inom den romerska kurian, såsom att "riva ned eller förändra det isolerade sättet som varje departement arbetar på." En sorts "fackmentalitet" där det ibland saknats dialog och kommunikation. Och detta har ibland varit en "stor begränsning och skada för kyrkans ledning."

Mässa på latin



Påven talar också om den tridentinska mässan. Han kallar frågan en ”het potatis”, och säger att han ” redan har fått ett antal förfrågningar och brev om den”

”Jag vet att en del av den här frågan, tyvärr, återigen har blivit – en del av en polarisering – att människor har använt liturgin som en ursäkt för att driva andra frågor. Den har blivit ett politiskt redskap, och det är väldigt olyckligt. Jag tror att det så kallade 'missbruket' av liturgin i vad vi kallar Vatican II mässan, inte hjälpte de som söker en djupare upplevelse av bön, av kontakt med mysteriet i tron som de hittade i firandet av den Tridentinska mässan. Återigen, vi har blivit polariserade, så att istället för att kunna säga, tja, om vi firar Vatican II-liturgin på ett korrekt sätt, finns det så stor skillnad mellan denna upplevelse och den andra?”

Snart, säger han, kommer det att finnas en möjlighet att "sätta sig vid ett bord med en grupp personer som förespråkar den tridentinska riten", och kanske kan lösas den "genom synodalitet” för att lämna ideologin, och beröra frågan i erfarenhet av kyrkans gemenskap. Det är en av frågorna på agendan.”

Fake News och Artificiell Intelligens



Förutom kyrkliga frågor tar påven upp fake news som är "destruktiva" och han reflekterar över Artificiell Intelligens, där "extremt rika personer" investerar och totalt ignorerar "människornas värde". "kyrkan måste ingripa", eftersom det finns en allvarlig risk att "den digitala världen fortsätter sin väg" och att vi alla blir "brickor". I detta sammanhang berättar han anekdoten om en person som hade bett om tillstånd att skapa en "artificiell påve" så att vem som helst skulle kunna få en personlig audiens. "Jag sa: 'Jag kommer inte att ge tillstånd till detta.' Om det finns någon som inte bör representeras av en avatar, skulle jag säga att påve är högst på listan."