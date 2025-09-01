Påven: ’Vapnen måste tystna, och broderskapets och rättvisans röst måste segra’

Påve Leo XIV förnyade på söndagen sitt stöd till det ukrainska folket, vädjade om omedelbart eldupphör, och bad för offren i skolskjutningen i Minnesota samt för migranter som dött utanför Mauretaniens kust.

Vatican News

Samtidigt som Ryssland intensifierar sina attacker mot städer över hela Ukraina, har påve Leo XIV återigen vädjat om ett omedelbart eldupphör och seriösa ansträngningar för att främja dialog.

– Vapnens röst måste tystna, och broderskapets och rättvisans röst måste segra, sade påven.

Under söndagens Angelus-firande förnyade påven sitt stöd till det ukrainska folket och beklagade den fortsatta förödelsen och döden som kriget orsakat.

Han uppmanade alla att inte förbli likgiltiga, utan i stället närma sig situationen i bön och genom konkreta handlingar präglade av kärlek och solidaritet, och upprepade sin vädjan om ett eldupphör.

– Det är dags för de som har makten att överge vapnens logik och välja förhandlingens och fredens väg, med stöd av det internationella samfundet, sa han.

Bön för offren i skolskjutningen i Minneapolis

Påven övergick till engelska och bad för offren i skolskjutningen vid en katolsk skola i Minneapolis, Minnesota.

– Vi inkluderar i våra böner de otaliga barn som varje dag dödas och skadas runt om i världen, sa han. – Låt oss be Gud att stoppa denna pandemi av vapen, stora som små, som smittar vår värld.

Påven vände sig till Jungfru Maria, Fredens Drottning, och bad henne hjälpa mänskligheten att uppfylla profeten Jesajas ord: ”De ska smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.”

Migranternas död utanför Mauretaniens kust

Påve Leo XIV påminde också om de minst 69 personer som omkommit – och nästan 100 som fortfarande saknas – efter att ett fartyg med migranter kapsejsade utanför Mauretaniens kust.

Hittills har sjutton personer räddats, och överlevande berättar att båten lämnade Gambia sex dagar innan den sjönk i tisdags.

– Denna dödliga tragedi upprepas varje dag över hela världen, sade han. – Låt oss be att Herren lär oss, som individer och som samhälle, att fullt ut leva efter Hans ord: ’Jag var främling och ni tog emot mig.’

Avslutningsvis bad påven för alla som har dött.

– Vi överlämnar alla våra skadade, saknade och döda, överallt, till vår Frälsares kärleksfulla omfamning.