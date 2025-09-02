Påven uppmanar augustinerna att främja enhet i kyrkan och världen

Påve Leo XIV firade den heliga mässan i Sankt Augustinus kyrka i Rom i samband med öppnandet av augustinerordens generalkapitel, och manade sina bröder till bön om lyhördhet, ödmjukhet och främjande av enhet.

Vatican News

Påve Leo XIV inledde sin predikan under mässan för invigningen av augustinernas generalkapitel med att uppmana de närvarande att be den helige Ande om hans vägledning i deras arbete.

– "Den helige Ande talar – idag som förr", sa påven, och betonade vikten av att "atmosfären under kapitlet, i harmoni med kyrkans århundraden långa tradition, är en lyhörd atmosfär" – till Gud och till varandra.

Han uppmanade dem som deltar i kapitlet att "leva dessa dagar i en uppriktig strävan att kommunicera och förstå", som ett "generöst gensvar på den stora och unika gåva av ljus och nåd som himlens Fader ger er genom att kalla er hit, just er, för allas bästa."

Påve Leo fortsatte med att betona vikten av ödmjukhet och citerade den helige Augustinus, som såg i mångfalden av röster "en inbjudan till oss att göra oss små inför Guds handlingsfrihet och oförklarlighet."

I stället för att föreställa sig att de redan har "alla svar", uppmanade han dem att "i tro ta emot det som Herren ingjuter", för att låta sig undervisas och påminnas av Anden om Kristi ord.

Främja enhet

Till sist betonade påven en sista "reflektionspunkt" från öppningsliturgin: "värdet av enhet". Han tog upp den helige Paulus ord från första läsningen och påminde de närvarande om att alla har fått gåvor "inspirerade av Anden" för allas bästa.

Innan han betonade detta budskap valde påven att tala på engelska till dem "som förstår engelska men inte förstår italienska", och uppmanade alla att be om den helige Andes gåvor:

"Att ni verkligen ska få, inte nödvändigtvis gåvan att förstå eller tala alla språk, men gåvan att lyssna, gåvan att vara ödmjuk, och gåvan att främja enhet – inom Orden och genom Orden, i hela Kyrkan och världen", sade han.

– "Låt enhet vara ett oumbärligt mål för ert arbete", fortsatte han på italienska, "men inte bara det: låt det också vara kriteriet för att utvärdera era handlingar och ert gemensamma arbete, för det som förenar kommer från Honom, men det som splittrar kan inte komma från Honom."

I avslutningen av sin predikan sade påve Leo att liturgin som öppnar deras arbete, uppmanar dem att göra lyhördhet, ödmjukhet och enhet "till sina egna", och att förnya bönen som bads i början av firandet:

"Må Hjälparen, som utgår från dig, o Fader, upplysa våra sinnen och, enligt din Sons löfte, leda oss till hela sanningen."