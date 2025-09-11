Påven till karmeliterna: Var rotade i tyst bön och ömsesidig omsorg

Vid början av karmelitordens generalkapitel skickade påve Leo XIV ett brev för att uppmuntra medlemmarna i deras tjänst och bön, och i alla delar av deras mission.

Vatican News

Den 9 september började karmelitordens generalkapitel, som avslutas den 26 september i Indonesien. För att uppmärksamma detta skickade påve Leo XIV ett brev till generalsuperioren, fader Míċeál O’Neill.

I sitt budskap sände påven sina bästa hälsningar till alla deltagare i generalkapitlet och uppmuntrade dem att använda denna tid till andlig förnyelse. Temat för mötet, "Vår kontemplativa gemenskap urskiljer sin mission", återspeglar ordens karisma och understryker hur deras gemensamma liv i bön är grunden för deras tjänst i kyrkan och världen.

Påve Leo uppmanade dem att förbli hängivna denna tjänst. Med hänvisning till deras konstitution betonade han vikten av att vara rotade i tyst bön och ömsesidig omsorg, vilket kommer att hjälpa orden att ”urskilja tidens tecken, särskilt genom de fattigas blick”.

Med utgångspunkt i karmelitordens regel, som uppmanar medlemmarna att ”göra något arbete”, kallade påven karmeliterna att ”förkroppsliga Kristi kärleksfulla blick, han som möter varje människa med barmhärtighet och ömhet.”

Genom sitt dagliga arbete, undervisning, andlig vägledning och församlingsarbete bad påven att kärlekens band inom kommuniteterna ska få vara ett exempel på enhetens gåva – ”särskilt i de delar av samhället som präglas av splittring och polarisering.”

I slutet av brevet anförtrodde påven generalkapitlet åt Vår Fru av Karmels förbön för ordens beskydd och fred, och han utdelade sin apostoliska välsignelse till alla medlemmar.