Påven till Israels president: Brådskande eldupphör och hjälp till Gaza

Under en privat audiens diskuterade påve Leo XIV och Isaac Herzog behovet av ett omedelbart eldupphör och obehindrat tillträde för humanitär hjälp till Gaza, samt frigivning av gisslan och en tvåstatslösning som den enda vägen till fred.

Vatican News

Påve Leo XIV tog på torsdagen emot Israels president Isaac Herzog i en privat audiens i det apostoliska palatset. Därefter träffade den israeliske presidenten kardinal Pietro Parolin, statssekreterare, och ärkebiskop Paul R. Gallagher, sekreterare för relationer med stater och internationella organisationer.

Enligt ett uttalande från Heliga Stolens pressrum tog man under ”de hjärtliga samtalen me påven och sen i statssekretariatet, upp den politiska och sociala situationen i Mellanöstern upp, där många konflikter pågår, med särskild uppmärksamhet på den tragiska situationen i Gaza.”

Man uttryckte förhoppning om ”ett snabbt återupptagande av förhandlingar så att, med vilja och modiga beslut samt med stöd från det internationella samfundet, alla gisslan kan friges, ett permanent eldupphör snarast nås, säker humanitär hjälp kan nå de mest drabbade områdena, och full respekt för humanitär rätt garanteras, tillsammans med de två folkens legitima aspirationer.”

I uttalandet nämndes även samtal om hur en framtid för det palestinska folket kan säkras samt om fred och stabilitet i regionen. Heliga Stolen upprepade sin ståndpunkt att ”en tvåstatslösning är den enda vägen ut ur det pågående kriget.”

Man hänvisade också till situationen på Västbanken och till den viktiga frågan om staden Jerusalem.

Avslutningsvis noterade pressrummet att ”under diskussionerna rådde samsyn om det historiska värdet i relationerna mellan Heliga Stolen och Israel.”

Man tog även upp flera frågor gällande relationerna mellan civila myndigheter och den lokala kyrkan, med särskild tonvikt på de kristna gemenskapernas betydelse och deras engagemang – både lokalt och i hela Mellanöstern – för mänsklig och social utveckling, särskilt inom utbildning, främjande av social sammanhållning och regional stabilitet.