Påven till augustinerna: Låt kärleken stå i centrum för det gudsvigda livet

Påve Leo XIV mötte augustinerna vid avslutningen av deras generalkapitel och uppmanade dem att sätta kärleken i centrum för sitt gudsvigda liv.

Vatican News

– Generalkapitlet är ett värdefullt tillfälle att be tillsammans och reflektera över den gåva vi har tagit emot, över karismans aktualitet, men också över de utmaningar och problem som gemenskapen står inför, sa påve Leo till augustinerna på måndagen när de avslutade sitt möte.

Leo XIV, som själv är augustinermunk, uppmanade sina bröder att se inåt i sin trosvandring, samtidigt som han påminde dem om att denna inre blick ska leda dem vidare – "ännu mer motiverade och entusiastiska – in i missionen".

”Älska det du ska bli”

I detta sammanhang reflekterade påven över temat kallelser och den inledande formationen, och påminde om ett uttryck från den helige Augustinus: "Älska det du ska bli."

– Jag ser detta som en värdefull vägledning, sa påven, – särskilt för att inte falla i fällan att se den gudsvigda livet som ett regelverk att följa, en lista med saker att göra, eller som ett färdigt plagg att passivt ta på sig.

I stället, förklarade han, ”står kärleken i centrum av allt.”

Påve Leo menade att den kristna kallelsen i allmänhet, och den gudsvigda i synnerhet, ”föds först när man dras till något stort, till en kärlek som kan nära och tillfredsställa hjärtat.”

Detta, sa han, bör leda augustinerna till att särskilt engagera sig i att hjälpa unga att omfamna sin kallelse – och att älska det de kan bli.

Kärleken är grundläggande för teologin

När han fortsatte att reflektera över kärlekens betydelse i det gudsvigda livet, påminde påve Leo augustinerna om att kärleken också är ett grundläggande kriterium för teologistudier och intellektuell formation.

– Man kan aldrig nå Gud genom förnuftet ensamt, utan måste istället tillåta sig att förundras över Hans storhet, och granska sitt eget liv och yttre händelser för att kunna spåra Skaparens fotspår i dem – och framför allt: att älska Honom och göra Honom älskad.

Påven uppmanade också bröderna att ”förbli trogna evangelisk fattigdom, och att låta den bli ett kriterium för det gudsvigda livet” – även i fråga om medel och strukturer, som alltid ska stå i missionens tjänst.

Att återuppväcka missionsandan

Slutligen betonade påve Leo augustinernas kallelse till att missionera, som har sina rötter i deras första mission på 1500-talet och som fortsatt att verka över hela världen ”med passion och generositet”.

– Denna missionsanda, sa han, får inte slockna, för den är mycket behövd i vår tid.

– Jag uppmuntrar er att återuppväcka den, fortsatte påven, – och minnas att den evangeliserande missionen som vi är kallade till kräver ett vittnesbörd präglat av ödmjuk och enkel glädje, att man är beredd att tjäna, och dela livet hos dem vi sänds till.

Påve Leo avslutade med att uttrycka sin förhoppning om att augustinerna ska ”fortsätta kapitlets arbete i broderlig glädje och med hjärtan som är öppna för Andens ingivelser”.

Han försäkrade dem om sina böner ”att Herrens kärlek ska inspirera era tankar och handlingar”, och anbefallde dem till den saliga Jungfru Marias och den helige Augustinus förbön, och gav dem sin apostoliska välsignelse.