Påven sänder kondoleanser till offren för olyckan i Lissabon

Påve Leo XIV uttrycker sitt medlidande med offren för olyckan som inträffade i Lissabon i onsdags, där minst 17 människor omkom och flera skadades.

Vatican News

I ett telegram adresserat till patriarken av Lissabon, kardinal Rui Manuel Sousa Valério, framförde påve Leo XIV sina ”innerliga kondoleanser” till de sörjande familjerna efter olyckan med en bergbana, och försäkrade dem om sin ”andliga närhet.”

I meddelandet, som undertecknades av statssekreterare kardinal Pietro Parolin å påvens vägnar, bad påven ”för de skadades fullständiga tillfrisknande” och åkallade ”den kristna hoppets styrka för alla som drabbats av denna katastrof.”

Han uttryckte även ”särskild tacksamhet till dem som deltog i räddningsinsatserna” och gav sin ”apostoliska välsignelse” till alla, särskilt till de avlidnas familjer.

Olyckan

Portugisiska myndigheter uppgav att 17 människor omkommit och ytterligare 21 skadats i vad som beskrivs som en av Lissabons värsta tragedier i modern tid.

En utredning pågår, men få detaljer är ännu kända. Vittnen berättade att spårvagnen verkade vara utom kontroll när den rusade nerför en backe under rusningstid och sedan välte över en man på trottoaren.

Företaget som driver den historiska ”Elevador da Glória” meddelade att planerat underhåll nyligen hade genomförts.

Bland offren och de skadade finns både portugisiska medborgare och besökare från andra länder.