Påven: Religioner är en källa till helande, inte en orsak till splittring

Påven Leo XIV skickar ett budskap till den 8:e kongressen för ledare för världsreligioner och traditionella religioner i Kazakstan, och uppmanar troende av alla religioner att bidra till att bygga en framtid präglad av fred, broderskap och solidaritet.

Vatican News

Religiösa ledare från hela världen har samlats i Astana, Kazakstan, för den 8:e kongressen för ledare för världsreligioner och traditionella religioner, som äger rum den 17–18 september 2025.

Påven Leo XIV skickade sina hälsningar till deltagarna i ett budskap som publicerades på onsdagen, och som inleddes med fredshälsningar på flera olika språk.

Påven skriver att de religiösa ledarna samlats i en tid präglad av våldsamma konflikter, för att ”förnya vänskapsband och skapa nya, enade i vår gemensamma önskan att bringa helande till vår sargade och sårade värld.”

Med hänvisning till kongressens tema – "Religionernas dialog: Synergi för framtiden" – betonade påven att varje genuin religiös impuls syftar till att främja dialog och samarbete, eftersom religionen överskrider gränser och förenar människor överallt.

”Att arbeta tillsammans i harmoni är inte bara ett pragmatiskt val, utan en återspegling av verklighetens djupare ordning,” sa han. ”Solidaritet är alltså synergi i handling: att älska vår nästa som oss själva – i global skala.”

Långt ifrån att utplåna olikheter, inbjuder samarbete mellan religioner de troende att omfamna mångfald som en källa till berikning.

Påven erinrade om att Andra Vatikankonciliet, i deklarationen Nostra Aetate från 1965, bekräftade den katolska kyrkans uppskattning av allt som är ”sant och heligt” i andra religioner.

”[Kyrkan] vill främja äkta synergi genom att föra varje traditions unika gåvor till mötets bord, där varje tro bidrar med sin särskilda visdom och sitt medlidande i tjänst för det gemensamma goda,” skriver han i sin hälsning.

Leo XIV påminde om att hans företrädare, påven Franciskus, deltog i föregående kongress i Astana i september 2022, där religiösa ledare gemensamt fördömde våldet och betonade behovet av att ta hand om flyktingar och verka för fred.

Han uppmanar därför ledare av alla religioner att förplikta sig till att bygga en ”framtid av fred, broderskap och solidaritet” genom att vittna om den sanning att tron ”förenar mer än den splittrar.”

”Synergi,” sade han, ”blir ett kraftfullt hoppets tecken för hela mänskligheten, som visar att religion i sitt väsen inte är en källa till konflikt utan en källa till helande och försoning.”

Avslutningsvis uttryckte påven sin förhoppning att denna interreligiösa kongress ska inspirera troende till att arbeta för harmoni och skapa en ”synergi för fred”, som är ”avväpnad och avväpnande, ödmjuk och uthållig.”