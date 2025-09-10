Påven om Israels attack mot Hamas i Qatar: ”Mycket allvarlig situation”

När han lämnade sitt residens i Castel Gandolfo tisdag eftermiddag, efter en snabbvisit, svarade påven Leo XIV kort på journalisternas frågor om bombningarna i Doha: ”Vi vet inte vart detta kommer att leda. Vi måste be mycket och fortsätta att arbeta och insistera på fred”. Angående evakueringsordern i Gaza City säger påven att han har försökt kontakta prästen: ”Jag har inga nyheter”.

Vatican News

Påven Leo XIV talar om ”mycket allvarliga nyheter” med hänvisning till Israels bombning av Doha i Qatar mot några ledare inom Hamas. Vid attacken träffades flera bostadshus i huvudstaden. Påven fick idag frågor från media utanför det påvliga residenset i Castel Gandolfo Villa Barberini, där han vistades knappt ett dygn mellan måndag kväll och tisdag eftermiddag.

Be mycket och arbeta för fred

Påven stannade upp med reportrarna ett ögonblick då han var på väg hem till Vatikanen från Castel Gandolfo, medan en folksamling väntade på att få se och hälsa på honom.

På frågor från Rai News uttryckte Leo XIV sin oro över händelserna i Mellanöstern:

Hela situationen är verkligen allvarlig. Vi vet inte vart det kommer att leda, det är alltid allvarligt, vi måste be mycket och fortsätta att arbeta, söka, insistera på fred.

Evakueringsorder i Gaza

Vad gäller Israels omedelbara evakueringsorder till invånarna i Gaza City inför en eskalering av de militära operationerna, förklarade påven att han hade försökt kontakta kyrkoherden i den Heliga Familjens församling i Gaza, fader Gabriel Romanelli.

Jag har försökt ringa kyrkoherden, men jag har inte fått några nyheter. De mådde säkert bra, men efter denna nya order är jag inte säker.

Påven Leo hälsade sedan på några av de troende som var närvarande, innan han återvände till Vatikanen.