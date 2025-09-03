Påven tar emot Israels president Herzog och Polens president Nawrocki

Heliga stolens pressrum meddelar att påven Leo XIV tar emot de två statscheferna i Vatikanen i slutet av veckan

Vatican News

Torsdagen den 4 september klockan 10.00 kommer Leo XIV att ha möte med Israels president Isaac Herzog, 64 år, som har varit statschef sedan 2021. Därefter är ett samtal planerat med kardinalstatssekreterare Pietro Parolin. Detta meddelar den Heliga stolens pressrum. Det är det andra mötet mellan påven och Herzog, som besökte Vatikanen i samband med mässan som inledde Leo XIV:s pontifikat den 18 maj 2025.

Fredagen den 5 september klockan 11.00 har påven sin första audiens med den polske presidenten Karol Nawrocki, 42 år, som tillträdde i början av augusti 2025.