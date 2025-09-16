Påven: Martyrer kan förena kristna från olika bakgrunder

Vid åminnelsen för det 21:a århundradets martyrer och trosvittnen, förenades påve Leo med representanter för kristna samfund och gemenskaper för att minnas martyrernas exempel, vars hopp vilade på kristna värderingar snarare än våld.

Vatican News

Den påvliga basilikan San Paolo fuori le Mura blev platsen för en särskild ceremoni på kvällen den 14 september—Åminnelsen av 21:a århundradets martyrer och trosvittnen. Påve Leo XIV ledde denna minnesstund tillsammans med representanter från olika kristna samfund och gemenskaper.

Evenemanget använde saligprisningarna från Matteusevangeliet för att belysa dessa martyrers liv och deras vittnesbörd om kristna värderingar—olika medlemmar och representanter från kristna samfund och gemenskaper bad tillsammans.

Kärleken är starkare än döden

I sin predikan lyfte påven fram dagens högtid Korsets upphöjelse, som firas den 14 september, och hur bilden av korset förvandlades från en symbol för tortyr till ”vårt frälsningsmedel”, ”de kristnas hopp” och ”martyrernas ära”.

I sitt välkomnande till medlemmar från de ortodoxa kyrkorna, de forntida östkyrkorna, de kristna samfunden och ekumeniska organisationer hänvisade påven till påve Johannes Paulus II:s encyklika Ut Unum Sint, och sa att ”martyrdöden” är ”den sannaste gemenskapen som finns med Kristus som utgjöt sitt blod”.

Än i dag, sa påve Leo, ”tycks hat ha genomsyrat varje aspekt av livet.” Men modiga män och kvinnor—”evangeliets tjänare och trons martyrer”—visar att kärleken är starkare än döden genom sin trofasthet till tron.

De bär också korset

När han mindes dem som dött för tron, uppmanade påven alla att blicka mot korset, där Jesus ”uppenbarade för oss Guds sanna ansikte, hans oändliga medkänsla för mänskligheten.” Jesus, bar världens hat ”för att dela ödet med alla förödmjukade och förtryckta.”

I vår tid fortsätter många av våra bröder och systrar att bära detta kors genom sitt vittnesbörd om tron i ”svåra situationer och fientliga sammanhang: liksom han blir de förföljda, dömda och dödade.”

Dessa är de män och kvinnor som Jesus tilldelar saligprisningarna. Det pris de betalar för sin trohet till evangeliet, sitt engagemang för rättvisa och sin närhet till de mest utsatta är deras liv. Påven påpekade att ”enligt världens måttstock är de besegrade.” Men Vishetens bok säger något annat: ”deras hopp är fullt av odödlighet.”

Mitt under Hoppets jubelår uppmanade påven alla att fira dessa trosvittnen. Genom deras martyrdöd fortsätter evangeliets budskap att spridas. ”Det är ett hopp fyllt av odödlighet eftersom, även om deras kroppar dödats, kan ingen tysta deras röst eller utplåna den kärlek de visade.” Deras vittnesbörd fortsätter som en profetia om segern över det onda.

Ett obeväpnat hopp

Påven Leo betonade att dessa martyrers vittnesbörd är ”ett obeväpnat hopp” eftersom de valde evangeliets kraft framför våldets och maktens vapen.

Han lyfte fram syster Dorothy Stang, som hade ägnat sitt liv åt de ”jordlösa i Amazonas”. När hennes angripare frågade efter hennes vapen, visade hon dem sin bibel och kallade den sitt enda vapen. Påven mindes också fader Ragheed Ganni—en kaldeisk präst från Mosul i Irak—som vägrade att ta till vapen för att vittna om sanna kristna värderingar.

Ett annat exempel var broder Francis Tofi, en anglikan, som gav sitt liv för fred i Salomonöarna. Påven Leo betonade att ”förföljelsen av kristna inte har upphört; tvärtom, i vissa delar av världen har den ökat.”

Vi får inte glömma

”Vi kan inte och vill inte glömma”, sade påven, ”vi vill minnas.” Tillsammans med våra bröder och systrar från andra kyrkor och kristna samfund vill vi hålla deras vittnesbörd och berättelser levande.

Han bekräftade den katolska kyrkans åtagande att bevara minnet av dessa män och kvinnor från alla kristna traditioner—ett arbete som utförs av Dikasteriet för helgonförklaringar tillsammans med Dikasteriet för främjandet av kristen enhet.

Påven upprepade ett budskap från den senaste synoden: ”blodets ekumenik förenar kristna från olika bakgrunder som tillsammans ger sina liv för tron på Jesus Kristus. Vittnesbördet om deras martyrium talar mer än ord: enheten kommer från Herrens kors.”

Innan han avslutade mindes påve Leo ett pakistanskt barn, Abish Masih, som dödades i ett attentat mot en katolsk kyrka. Barnet hade skrivit i en anteckningsbok: ”Göra världen till en bättre plats.” Påven uppmanade alla att låta Abishs dröm inspirera oss till att modigt bära vittnesbörd om tron och på så sätt bli ”en surdeg för en fredlig och broderlig mänsklighet.”