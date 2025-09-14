Påven Leo XIV: ”Det finns ingen rättvisa utan medkänsla”

I en videohälsning till ett evenemang på den italienska ön Lampedusa, i vilken öns historia av välkomnande och gästfrihet lyfts fram, tackar påven Leo XIV det lokala samhället för dess långvariga vittnesbörd om välkomnande av migranter och uppmanar till en ”försoningskultur” som en väg till fred och broderskap. Om problemet tidigare var likgiltighet, är det snara en känsla av resignation som nu råder.

Påven Leo XIV har uppmanat alla människor att motsätta sig det han beskriver som en ”globalisering av likgiltighet” med en ”försoningskultur” i en videohälsning till deltagarna i evenemanget Gesti dell’Accoglienza på Lampedusa.

”Välkomstgester”

Evenemanget, vars namn betyder ”välkomstgester”, samlar lokalbefolkningen, volontärer, kyrkliga representanter och civila myndigheter för att reflektera över öns erfarenhet som en frontlinje för migration. Man lyfter fram berättelser om gästfrihet, minns de som mist livet till havs och bekräftar ett engagemang för solidaritet med dem som söker skydd på Europas kuster.

Påven hälsade församlingen med det lokala ordet O’scià! – som betyder ”andning” eller ”ande” – kopplade det till den bibliska betydelsen av Guds Ande.

”Som troende åkallar vi i varandra den Helige Ande, Guds andedräkt”, sade han.

Han uttryckte sin tacksamhet till invånarna i Lampedusa och närliggande Linosa för att de i årtionden har välkomnat migranter, och han nämnde föreningar, volontärer, myndigheter, präster, läkare och säkerhetsstyrkor som fortsätter att hjälpa dem som anländer till ön.

Det finns ingen rättvisa utan medkänsla

”Det finns ingen rättvisa utan medkänsla”, förklarade han och påminde om de många migranter som förlorat sina liv till havs och begravts på Lampedusa, och kallade dem ”frön från vilka en ny värld ska spira”.

Samtidigt pekade han på de tusentals som överlevde och nu lever ett bättre liv, varav många, själva har blivit ”arbetare för rättvisa och fred, eftersom godhet är smittsam”.

Nej till ”globaliseringen av likgiltigheten”

Påven drog en parallell till påven Franciskus, som gjorde Lampedusa till destinationen för sitt första apostoliska besök i juli 2013, då han fördömde ”globaliseringen av likgiltigheten” inför migrationens tragedier.

I dag, varnade påve Leo, är risken en annan: ”Inför orättvisa och oskyldigt lidande är vi mer medvetna, men riskerar att stå stilla, tysta och ledsna, besegrade av känslan att det inte finns något man kan göra.”

Han betonade att historien inte bara skrivs av de mäktiga, utan ”räddas av de ödmjuka, de rättfärdiga, martyrerna, i vilka godheten lyser och äkta mänsklighet motstår och förnyas”.

Uppmaning att främja försoning

Som ett alternativ till resignation uppmanade påven alla människor av god vilja att främja försoning. ”Det finns inga fiender, det finns bara bröder och systrar. Vi behöver försoningsgester och försoningspolitik, sa han och uppmanade samhällen att läka sår, övervinna fördomar och erkänna gemensamma förhoppningar.

I slutet av sitt budskap uppmuntrade påven Leo till uthållighet på vägen mot möten och försoning, ”så att öar bli till pelare i broar, så att fred kan nå alla folk och alla varelser”.

Han åkallade Maria, Havets Stjärna, som förbön och gav sin välsignelse med hälsningen: O’scià!