Påvens appell: Gud vill ha fred!

Innan Angelusbönen tillsammans med de troende på Petersplatsen söndagen den 7 september, uppmanade påven Leo XIV de troende att ständigt be för fred i Heliga landet, Ukraina och alla andra krigshärjade områden och betonade att ”Gud vill ha fred!”.

Efter mässan och helgonförklaringen av Pier Giorgio Frassati och Carlo Acutis på Petersplatsen söndagen den 7 september, sade påven Leo XIV att vi alla, med hjälp av helgonens och jungfru Marias förbön, ständigt måste be för fred i vår värld.

Bryt hatets spiral

Påvens uppmaning var att fortsätta be för folket i Heliga landet, Ukraina och alla delar av världen som plågas av krig. Till världens ledare upprepade han sin uppmaning att lyssna till sitt samvete, eftersom ”de skenbara segrar som uppnås med vapen, som sår död och förstörelse, i själva verket är nederlag och aldrig leder till fred eller säkerhet”.

”Gud vill inte ha krig. Gud vill ha fred! Och Gud stöder dem som åtar sig att bryta hatets spiral och vandra på dialogens väg.”

Två nya saliga i Ungern och Estland

Påven Leo påminde också om de två saligförklaringarna i Estland och Ungern lördagen den 6 september.

I Tallinn, Estlands huvudstad, saligförklarades jesuiten ärkebiskop Eduard Profittlich. Han dödades 1942 under den sovjetiska regimens förföljelse av kyrkan. Mária Magdolna Bódi saligförklarades i Veszprém, Ungern. Hon var en ung lekman som dödades 1945 för att ha gjort motstånd mot soldater som överföll henne. Påven sade att kyrkan berikas av dessa två nya saligas vittnesbörd.

Över 80 000 troende på Petersplatsen

Påven Leo tackade sedan de över 80 000 närvarande för att delta i dessa av många efterlängtade helgonförklaringar - biskopar, präster, officiella delegationer och betydande myndigheter samt troende från hela världen.