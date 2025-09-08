Påven leder ekumenisk minnesceremoni för dagens martyrer

Leo XIV kommer att tillsammans med representanter från andra kyrkor och kyrkliga gemenskaper delta i en ekumenisk ceremoni på festdagen för det Heliga Korsets upphöjelse, till minne av 2000-talets martyrer och vittnen om tron.

Leo XIV kommer att leda en bönestund till minne av de många kristna i vår tid som har dödats på grund av sin tro på Kristus. Han kommer att åtföljas av representanter från andra kristna kyrkor och kyrkliga samfund vid en ”ekumenisk minneshögtid för martyrer och trons vittnen under 2000-talet”, som kommer att äga rum på högtiden för det Heliga Korsets upphöjelse, söndagen den 14 september, i påvliga basilikan Sankt Paulus utanför murarna.

Minnesceremonin är ett initiativ som tagits av dikasteriet för helgonförklaringar och dess Kommission för nya martyrer – trons vittnen, som inrättades 2023 av påven Franciskus ”för att identifiera vittnen om tron under detta första kvartsekel och fortsätta med det i framtiden”. I ett tal på fredagen den 6 september till medlemmarna i den ekumeniska gemensamma arbetsgruppen för den katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd, sade prefekten för dikasteriet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch, att minneshögtiden ”kommer att uttrycka övertygelsen att kyrkan redan är en i sina martyrers blod”.

Blodets ekumenik

Vid en presskonferens måndagen den 8 september, där minneshögtiden presenterades, beskrev ordföranden för kommissionen för nya martyrer ärkebiskop Fabio Fabene kommissionens arbete och förklarade att deras forskning ”omfattar alla kristna trosriktningar, eftersom dopets livskraft förenar alla kristna som har gett sina liv”, och tillade: ”På så sätt förverkligas den ’blodets ekumenik’ som den helige Johannes Paulus II använde som benämning på martyrskap.” Kyrkan är redan förenad”, fortsatte monsignore Fabene, ”och påven Leo hoppas i sin tur att dessa martyrers blod ska bli ’ett frö av fred, försoning, broderskap och kärlek’”. Fabene tillade: ”Kommissionens dokumentationsarbete syftar till att säkerställa att dessa berättelser inte går förlorade, utan bevaras i minnet.”

“Sättet de lever och dör på förändras, men de fortsätter att dö som evangeliets vittnen”

Därefter beskrev professor Andrea Riccardi, kommissionens vice ordförande, ”geografin” för trons vittnen och nämnde vittnen som dödats i Amerika av organiserad brottslighet, narkotikasmugglare eller dem som utnyttjar miljön; martyrerna i Europa, inklusive missionärer som dödats i fjärran länder; förföljelserna i Mellanöstern och Nordafrika, särskilt österländska kristna; och bedjande kristna i Asien, såsom offren för påskbombningen i Sri Lanka 2019. Riccardi noterade att Afrika söder om Sahara är den kontinent ”där flest kristna dör” och hänvisade till offren för jihadistiska attacker samt etniskt-politiskt våld riktat mot missionärer. Tyvärr, sade han, ”fortsätter kristna att dö” över hela världen. ”Sättet de lever och dör på förändras, men de fortsätter att dö som evangeliets vittnen – brinnande för Gud och sina bröder och systrar, äkta tjänare av mänskligheten, fria förkunnare av tron.”

Uppmaning till enhet

Slutligen förklarade kommissionens sekreterare, monsignore Marco Gnavi, att minneshögtiden för 2000-talets vittnen om tron kommer att äga rum i form av ordets liturgi, under ledning av påven Leo, med representation från 24 olika kristna trosriktningar. ”De representerar den kristna oikoumene som önskar genomsyras av detta arv”, sade han. Monsignore Gnavi förklarade: ”Denna liturgi kommer att låta Guds ord tala och bredda vårt minne så att det omfattar även andra kristna av olika trosbekännelser”, och tillade att den står i kontinuitet med den liknande ekumeniska firandet som leddes av påven Johannes Paulus II i Colosseum under det stora Jubelåret 2000.

Msgr Gnavi påpekade att ceremonin kommer att omfatta vittnesmål från några av martyrerna och sade: ”Att stå sida vid sida, medan martyrerna talar om sitt liv genom sin död, är en stor uppmaning till enhet – mellan oss själva och inom hela den mänskliga familj som vi längtar efter i kärlek.”