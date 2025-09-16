Påven: Låt oss övervinna hat och våld

Utdrag ur intervjun som påve Leo XIV gav till journalisten Elise Ann Allen inför boken “Leo XIV: världsmedborgare, missionär i det 21:a århundradet”, som släpps den 18 september, och har publicerats av Crux och El Comercio.

Påvens roll, hans många åtaganden, ett telefonsamtals offentliga dimensionen – och sedan fred: den fred han åkallat ända sedan sin första framträdande som nyvald påve, och som är “det enda svaret” i en värld märkt av konflikter och “meningslösa dödanden.” Därefter: hans uppmaning till dialog, synodalitet som ett “motgift” mot polariseringar, och slutligen en hänvisning till hans amerikansk-peruanska identitet – och vilket lag han kommer att heja på under det kommande fotbolls-VM.

Detta är några av de ämnen som behandlas i en serie utdrag, förhandsvisade av Crux och El Comercio, från påve Leo XIV:s intervju med Crux-journalisten Elise Ann Allen – den första intervju han gett sedan sitt val till påve.

Samtalet – delvis inspelat i Castel Gandolfo och delvis i hans residens i Palazzo del Sant’Uffizio – kommer finnas i boken Leo XIV: världsmedborgare, missionär i det 21:a århundradet, som publiceras på spanska av Penguin Perú den 18 september, med utgåvor även på engelska och portugisiska.

Mellan USA och Peru

Söndagen den 14 september, i samband med den helige Faderns 70-årsdag, publicerades flera delar av intervjun med Robert Francis Prevost, påve Leo XIV, med början om hans band till USA, hans hemland, och till Peru, landet för hans missionsarbete.

"Jag är uppenbart amerikan och jag känner verkligen att jag är amerikan, men jag älskar Peru väldigt mycket, det peruanska folket – så det är en del av vem jag är", säger han, och tillägger:

"Hälften av mitt pastorala liv tillbringade jag i Peru, så det latinamerikanska perspektivet är mycket värdefullt för mig."

"Jag lär mig mycket"

Med hänvisning till Petrusämbetet, som han tillträdde den 8 maj 2025, säger påve Leo:

"Jag tror att jag har mycket kvar att lära." Den pastorala delen, säger han, har hittills varit den lättaste.

"Det som är helt nytt i det här uppdraget är att kastas in i rollen som världsledare," fortsätter påven. "Det är väldigt offentligt – människor vet om telefonsamtal eller möten jag haft med statsöverhuvuden från flera olika regeringar och länder världen över – i en tid då Kyrkans röst har en viktig roll att spela."

Påven förklarar också att han lär sig mycket om Vatikanens diplomatiska roll:

"Allt det där är nytt för mig – i någon praktisk mening… Jag lär mig mycket och känner mig verkligen utmanad, men inte överväldigad."

Den Heliga Stolens fredsinsatser

Vad gäller fredsfrämjande insatser – och som svar på en fråga om kriget i Ukraina – påminner påve Leo först och främst om de vädjanden han framfört under de senaste månaderna, och lyfter sin röst för att upprepa att: "Fred är det enda svaret."

"Det meningslösa dödandet – efter alla dessa år – av människor på båda sidor, i just den konflikten men även i andra," säger han, "jag tror att människor på något sätt måste vakna upp och säga: det finns ett annat sätt att göra detta."

Angående Vatikanens erbjudande om att agera som medlare i konflikter, inklusive möjligheten att vara värd för förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina, understryker påve Leo:

"Den Heliga Stolen har, sedan kriget började, gjort stora ansträngningar för att upprätthålla en position som... verkligen är neutral."

Få stridande parter att säga: 'Nu räcker det!'

För påven är prioriteten i dag att "flera olika aktörer... pressar tillräckligt hårt för att få de stridande parterna att säga: 'Nu räcker det!' och låt oss hitta ett annat sätt att lösa våra meningsskiljaktigheter."

Ändå tillägger han: "Vi fortsätter att hoppas. Jag tror starkt på att vi aldrig får ge upp hoppet."

Han erkänner att det finns 'onda aktörer' och 'frestelser', men säger att det trots allt är möjligt "att uppmuntra människor att blicka mot högre värden – de verkliga värdena – som faktiskt gör skillnad."

Och han tillägger:

"Man kan ha hopp, och man måste fortsätta försöka driva på och säga till människor: 'Låt oss göra detta på ett annat sätt.'"

Polarisering, kriser, splittringar

Påve Leo uppmanar därför till ”dialog”, och främjar den genom möten med världsledare och multinationella organisationer.

"I teorin borde Förenta Nationerna vara den plats där många av dessa frågor hanteras," säger han. "Tyvärr verkar det vara allmänt erkänt att FN – åtminstone i dagsläget – har förlorat sin förmåga att samla människor kring multilaterala frågor."

För påven är det viktigt att "påminna oss själva om den potential mänskligheten har att övervinna det våld och det hat som bara delar oss mer och mer."

Han säger att vi lever i polariseringens tid – särskilt efter kriserna 2020 – och även i en tid av förlorade värden: "Värdet av mänskligt liv, av familjen och av samhället. Om vi förlorar känslan för dessa värden – vad är det då som spelar någon roll längre?"

Han pekar också på "den ständigt ökande klyftan mellan inkomstnivåerna hos arbetarklassen och det som de rikaste tjänar."

"VD:ar som för 60 år sedan kanske tjänade fyra till sex gånger mer än arbetarna – den senaste siffran jag såg var att de nu tjänar 6 600 gånger mer än genomsnittsarbetaren."

I detta sammanhang säger påven också att han läste att Elon Musk, amerikansk entreprenör och grundare av Tesla och SpaceX, kommer att bli världens första biljonär:

"Vad betyder det och vad handlar det om? Om det är det enda som har värde numera, då är vi illa ute..."

Synodalitet – en väg framåt tillsammans

Påve Leo XIV ägnar betydande tid åt att svara på en fråga om begreppet synodalitet, som han säger att det "innebär att varje medlem i Kyrkan har en röst och en roll att spela – genom bön, reflektion… genom en process."

"Vissa människor har känt sig hotade av det," säger påven. "Ibland kan biskopar eller präster känna att 'synodalitet kommer att ta ifrån mig min auktoritet.'"

Men han förklarar: "Det är inte vad synodalitet handlar om – och kanske är din idé om vad din auktoritet är, som är lite felriktad."

Istället menar Leo XIV att "jag tror att synodalitet är ett sätt att beskriva hur vi kan samlas och vara en gemenskap – och söka gemenskap som kyrka. Så att det är en kyrka vars främsta fokus inte ligger på en institutionell hierarki, utan snarare på en känsla av 'vi tillsammans', 'vår kyrka'."

Enligt påve Leo är detta en inställning som "kan lära världen mycket i dag."

Han säger att det inte handlar om att försöka förvandla kyrkan till någon sorts demokratiskt styre – vilket, om man tittar på många länder i världen i dag, inte nödvändigtvis är en perfekt lösning.

"Istället handlar det om att respektera och förstå kyrkans liv för vad det är – och säga: 'Vi måste göra detta tillsammans.'"

Fotbolls-VM 2026

Intervjun berör också Fotbolls-VM 2026, där Allen frågar vem påven kommer att heja på när USA möter Peru.

"Bra fråga," svarar Leo: "Förmodligen Peru – på grund av känslomässiga band, så att säga. Jag hejar också på Italien..."

Sedan, med hänvisning till hans välkända stöd till sitt lokala baseball-lag, förklarar påven: "Folk vet att jag är White Sox-fan – men som påve är jag fan av alla lag."