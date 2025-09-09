Påven på snabbvisit i Castel Gandolfo

Heliga stolens pressrum meddelade måndag kväll att påven samma kväll åkte till sitt residens i Castel Gandolfo för att arbeta därifrån under tisdagen. På eftermiddagen återvänder han till Vatikanen.

Vatican News

Leo XIV åkte måndag kväll till sitt residens i Castel Gandolfo för ett kort vistelse.

Heliga stolens pressrum meddelande samma kväll:

”I kväll tar sig påven Leo XIV till Barberinipalatset i Castel Gandolfo och kommer att fortsätta sitt arbete där under morgondagen, då inga audienser är planerade. Påven kommer att återvända till Vatikanen i morgon eftermiddag."

Påven hade sommarsemester i Castel Gandolfo 6-22 juli och några dagar i mitten av augusti i samband med festdagen för Marias upptagning till himlen. Den 5 september besökte han Laudato si'-byn i samma ort, som är ett utbildningsprojekt för hållbar ekologi och broderskap där man på 55 hektar mark i de påvliga trädgårdarna odlar och vårdar över tre tusen växtarter.