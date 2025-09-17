Påven vädjar om vapenvila: Varje människas okränkbara värdighet måste respekteras

Vid slutet av sin allmänna audiens uttryckte påve Leo XIV sitt ”djupaste” medlidande för folket i Gaza. Han förnyar sin vädjan om en vapenvila, frigivning av gisslan, en diplomatisk lösning på krisen och full respekt för internationell humanitär rätt.

Vatican News

”Jag uttrycker mitt djupaste medlidande med det palestinska folket i Gaza, som fortsätter att leva i rädsla och överleva under oacceptabla förhållanden, tvingade – ännu en gång – från sina hem,” sa påven Leo XIV vid sin allmänna audiens på onsdagsmorgonen.

Israeliska styrkor inledde en massiv ny militär offensiv mot Gazas största befolkningscentrum, Gaza City, på tisdagen, och beordrade civila att fly staden mitt under det mest intensiva bombardemanget de utsatts för under nästan två år av krig. Hamas har uppgett att 350 000 människor har flytt från de östra delarna av staden till fördrivningscenter i andra delar av Gaza City, medan ytterligare 175 000 har lämnat staden helt.

Varje människas okränkbara värdighet måste respekteras

Med hänvisning till ”den Allsmäktige Herren, som befallde ’Du skall icke döda’” och ”i hela mänsklighetens närvaro,” förklarade påven Leo på onsdagen att ”varje människa har alltid en okränkbar värdighet, som måste respekteras och skyddas.”

Påven förnyade sin vädjan om vapenvila; frigivningen av gisslan; förhandlingar och diplomatisk lösning och full respekt för internationell humanitär rätt.

Till sist inbjöd påven Leo ”alla” att förena sig i hans ”innerliga bön om att fredens och rättvisans gryning snart må gry.”