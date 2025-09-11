Påven: Biskopar måste förkroppsliga Kristi tjänande i ödmjukhet och bön

Påve Leo XIV uppmanade på torsdagen biskopar som vigts under det senaste året att tjäna sitt folks tro (@Vatican Media)

Påve Leo XIV uppmanade på torsdagen biskopar som vigts under det senaste året att tjäna sitt folks tro, eftersom Kyrkan sänder dem som omtänksamma och lyhörda herdar för att dela deras livsväg.

Vatican News

Biskopar som vigts under det gångna året deltog denna vecka i en kurs i Rom, som avslutades på torsdagen med ett möte med påve Leo XIV.

I sitt tal uppmanade han de nya biskoparna att minnas att de har blivit utvalda, kallade och sända som trons tjänare.

”Jag vill påminna om något så enkelt att det kan tas för givet: gåvan ni har tagit emot är inte för er själva, utan för att tjäna evangeliets sak,” sa han.

Påve Leo fokuserade sedan på uppdraget att tjäna som anförtrotts biskoparna, och sa att det rör vid deras allra djupaste identitet.

Att tjäna, sa han, är inte en uppsättning handlingar, utan snarare en kallelse till ”inre frihet, andlig fattigdom och en beredskap att tjäna som föds ur kärlek, för att på så sätt förkroppsliga Jesu eget val – han som blev fattig för att göra oss rika.”

Gud kom inte till oss i makt utan i en Faders kärlek, tillade påven och noterade att Gud kallar oss till gemenskap med sig själv.

Den helige Augustinus sa att biskopar, som är satta att leda andra, måste veta att de är ”mångas tjänare”, och hänvisade till Jesu förmaning till sina lärjungar som lockades av egenintressen.

”Jag ber er därför alltid,” sa påven, ”att vaka och vandra i ödmjukhet och bön, för att ni ska vara sanna tjänare åt det folk Herren sänder er till.”

Påve Leo XIV påminde om påve Franciskus ord, som uppmanade biskopar att vara nära sin hjord, eftersom deras närhet uttrycker Guds omsorg om sitt folk.

”Troskrisen och svårigheterna att överföra den, tillsammans med problemen kring kyrklig tillhörighet och praxis,” sa han, ”inbjuder oss att återupptäcka passionen och modet att förkunna evangeliet på ett nytt sätt.”

Biskopar bör välkomna dem som knackar på Kyrkans dörr, samtidigt som de inte får glömma andra utmaningar som är mer kulturella och sociala – såsom krig, våld, de fattigas lidande, etiska utmaningar och längtan efter en värld byggd på broderskap och solidaritet, menade påven.

”Kyrkan sänder er som omtänksamma och lyhörda herdar som vet hur man delar människors livsväg, frågor, oro och hopp – herdar som vill vara vägvisare, fäder och bröder för prästerna och för våra systrar och bröder i tron.”

Avslutningsvis bad påve Leo XIV att de nya biskoparna aldrig ska sakna Andens vind, och att glädjen över deras vigning, likt en söt doft, också ska spridas till dem som biskoparna är kallade att tjäna.