Påven ber för Charlie Kirk och den sörjande familjen

Påve Leo XIV uttrycker oro över politiskt våld och ber för den avlidne amerikanske aktivisten Charlie Kirk, hans hustru och deras två barn, enligt Heliga Stolens pressrum.

Heliga Stolens presschef, Matteo Bruni, svarade på tisdagens frågor från journalister angående påvens reaktion på mordet på Charlie Kirk.

– "Jag vet att påven under samtalet med den nya amerikanska ambassadören bekräftade att han ber för Charlie Kirk, hans hustru och deras barn; att han uttryckte oro över det politiska våldet; och att han talade om behovet av att avstå från retorik och instrumentalisering som leder till polarisering snarare än dialog," sa Bruni.

Påve Leo XIV tog emot USA:s nye ambassadör vid Heliga Stolen, Brian Francis Burch, den 13 september, då denne överlämnade sina kreditivbrev och påbörjade sitt uppdrag.

Under audiensen framförde påven sina kondoleanser till Kirks familj och uttryckte sin oro över det ökande politiska våldet.

Charlie Kirk var en amerikansk politisk aktivist, författare och mediepersonlighet som var med och grundade organisationen Turning Point USA.

Den 31-årige Kirk sköts till döds den 10 september under ett offentligt evenemang vid Utah Valley University. Hans begravning kommer att hållas söndagen den 21 september i Glendale, Arizona.