Påven ber för 1 000 döda i översvämningar i Sudans Darfur-region

Påve Leo XIV har uttryckt sitt deltagande i sorgen över de över 1 000 människor som dödades i Sudans västra Darfur-region efter att kraftiga regn orsakade ett jordskred som utplånade en hel by.

Vatican News

Ett jordskred svepte bort byn Tarasin i Darfur den 31 augusti, efter flera dagars kraftigt regn.

Minst 1 000 människor dödades i området kring Marrah-bergen, enligt Sudan Liberation Movement–Army.

På tisdagen skickade påve Leo XIV ett telegram till biskop Yunan Tombe Trille Kuku Andali, biskop i El Obeid stift, för att uttrycka sin sorg.

I meddelandet, undertecknat av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin, försäkrade påven alla om sin andliga närhet, och sa att han ber för de döda, för alla som sörjer deras bortgång, samt för de många som ännu saknas.

Påve Leo anförtrodde de avlidna till Guds barmhärtighet och bad om "gudomliga välsignelser av tröst och styrka" för nationen Sudan.

Byn fullständigt förstörd

Sudan Liberation Movement–Army vädjade på måndagen till internationella biståndsorganisationer och FN om hjälp med att återfinna kropparna efter katastrofen.

I sitt uttalande, där rörelsen – som kontrollerar området i Darfur men inte har tagit sida i det pågående inbördeskriget – beskrev händelsen, står det att byn hade blivit "fullständigt jämnad med marken".

"Inledande uppgifter tyder på att alla invånare i byn omkom, uppskattningsvis över ett tusen personer. Endast en person överlevde", stod det i uttalandet.

Det styrande suveräna rådet i Khartoum sörjde de "oskyldiga invånarnas" död i Tarasin och sade att det har mobiliserat räddningsstyrkor för att hjälpa till i området.

Humanitär katastrof i Darfur

Sudans inbördeskonflikt har pågått i över två år, efter att spänningarna mellan landets militär och den paramilitära styrkan Rapid Support Forces exploderade i väpnat våld.

FN och andra hjälporganisationer har inte kunnat få tillträde till många delar av Darfur på grund av striderna, inklusive byar i Marrah-bergen.

Läkare utan gränser har tidigare varnat för att området utgör ett "svart hål" i det humanitära biståndet i Sudan.

Marrah-bergen är en karg vulkankedja som sträcker sig 160 kilometer sydväst om El Fasher, en brännpunkt i konflikten. Många internflyktingar har sökt sig till bergen i jakt på trygghet.

Över 40 000 människor har dödats och 14 miljoner har tvingats på flykt till följd av inbördeskriget i Sudan, där svält och sjukdomar härjar i det krigshärjade Darfur.