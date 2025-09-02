Påve Leo XIV:s oktoberschema offentliggjort
Oktober blir en intensiv månad för påve Leo XIV med ett flertal firanden på Petersplatsen som en del av Hoppets Jubelår. Den 5 oktober kommer påven att fira mässa för Jubelåret för missionsvärlden och migranter. Fyra dagar senare, torsdagen den 9 oktober, kommer han att presidera vid en mässa i Peterskyrkan för Jubelåret för det gudsvigda livet.
Söndagen den 12 oktober firar påven mässa för Jubelåret för mariansk andlighet. En vecka senare, den 19 oktober – på världsmissionssöndagen – kommer han att leda kanonisationen av sju saliga.
Bland dessa finns:
Ärkebiskop Ignatius Choukrallah Maloyan, armenisk-katolsk martyr från Mardin, dödad under folkmordet 1915;
Peter To Rot, lekmannakateket från Papua Nya Guinea, martyr 1945 för att ha fortsatt sitt apostolat trots japanskt förbud – han blir det första helgonet från Papua Nya Guinea.
Följande kvinnor kommer också att kanoniseras:
Vincenza Maria Poloni, grundare av Barmhärtighetssystrarna i Verona;
Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, grundare av Jesu tjänarinnor;
Maria Troncatti, ordenssyster i Jungfru Marias Döttrar.
Samma dag kommer två lekmän att upphöjas till altarets ära:
José Gregorio Hernández Cisneros, venezuelansk läkare och medlem av Franciskanska sekularorden, känd som "de fattigas läkare" för sin omsorg och generositet mot behövande;
Bartolo Longo, grundare av helgedomen i Pompeji, en mycket älskad gestalt i Italien.
Den 26 oktober kommer påve Leo XIV att presidera vid en mässa på Petersplatsen för Jubelåret för synodala grupper, bestående av medlemmar i prästråd, pastoralråd och ekonomiråd på stifts-, eparki-, nationell och regional nivå.
Slutligen, måndagen den 27 oktober, kommer han att leda en eftermiddagsmässa i Peterskyrkan med studenter från de påvliga universiteten vid början av det akademiska året.