Påve Leo XIV:s oktoberschema offentliggjort

Oktobers jubelårsaudienser kommer att tillägnas olika grupper och firas av påve Leo XIV på Petersplatsen. Bland höjdpunkterna finns kanonisationen av sju saliga, däribland Venezuelas "de fattigas läkare", José Gregorio Hernández Cisneros. I slutet av månaden kommer påven att presidera vid en mässa för studenter från de påvliga universiteten.

Vatican News

Oktober blir en intensiv månad för påve Leo XIV med ett flertal firanden på Petersplatsen som en del av Hoppets Jubelår. Den 5 oktober kommer påven att fira mässa för Jubelåret för missionsvärlden och migranter. Fyra dagar senare, torsdagen den 9 oktober, kommer han att presidera vid en mässa i Peterskyrkan för Jubelåret för det gudsvigda livet.

Söndagen den 12 oktober firar påven mässa för Jubelåret för mariansk andlighet. En vecka senare, den 19 oktober – på världsmissionssöndagen – kommer han att leda kanonisationen av sju saliga.

Bland dessa finns:

Ärkebiskop Ignatius Choukrallah Maloyan, armenisk-katolsk martyr från Mardin, dödad under folkmordet 1915;

Peter To Rot, lekmannakateket från Papua Nya Guinea, martyr 1945 för att ha fortsatt sitt apostolat trots japanskt förbud – han blir det första helgonet från Papua Nya Guinea.

Följande kvinnor kommer också att kanoniseras:

Vincenza Maria Poloni, grundare av Barmhärtighetssystrarna i Verona;

Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez, grundare av Jesu tjänarinnor;

Maria Troncatti, ordenssyster i Jungfru Marias Döttrar.

Samma dag kommer två lekmän att upphöjas till altarets ära:

José Gregorio Hernández Cisneros, venezuelansk läkare och medlem av Franciskanska sekularorden, känd som "de fattigas läkare" för sin omsorg och generositet mot behövande;

Bartolo Longo, grundare av helgedomen i Pompeji, en mycket älskad gestalt i Italien.

Den 26 oktober kommer påve Leo XIV att presidera vid en mässa på Petersplatsen för Jubelåret för synodala grupper, bestående av medlemmar i prästråd, pastoralråd och ekonomiråd på stifts-, eparki-, nationell och regional nivå.

Slutligen, måndagen den 27 oktober, kommer han att leda en eftermiddagsmässa i Peterskyrkan med studenter från de påvliga universiteten vid början av det akademiska året.