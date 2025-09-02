Påve Leo XIV: "Må Ukraina bevara hoppets låga levande varje dag"

I ett budskap skrivet på latin, men med ett varmt och innerligt innehåll, uttrycker påve Leo XIV sin djupa solidaritet med det krigshärjade Ukraina.

Hälsningen är adresserat till kardinal Crescenzio Sepe, som på påvens uppdrag kommer att representera honom vid firandet av 650-årsjubileet för metropolitstolen i Halić den 6 september i Lviv.

Ett folk prövat av krig – men inte utan hopp

Påven ber i sitt brev att kardinal Sepe ska förmedla hans kärlek och närhet till de troende samt till "alla människor av god vilja" som deltar i jubileet.

– "I detta ytterst svåra ögonblick som Ukraina genomgår", skriver påven, "uppmanar jag de troende att med än större omsorg vaka över kärlekens bud, både inom familjen och i det offentliga livet."

Han uppmanar också det ukrainska folket att när varje dag vårda ett levande kristet hopp, samtidigt som de enträget ber Gud om fredens gåva.

Jubileum i Lviv – med historisk förankring

Metropolitsätet i Halić, som senare utvecklades till Lvivs latinska ärkestift, är en historisk del av den latinska riten i Ukraina. Jubileet firas i Marie Upptagnings katedral i Lviv, en plats som under sekler varit ett andligt centrum för katolska troende i regionen.

Enligt Vatikanens pressrum kommer kardinal Sepe att åtföljas av en delegation från det lokala stiftet, inklusive fader Andriy Lehovich, sekreterare åt Lvivs ärkebiskop, samt fader Roman Broda, professor vid seminariet och ansvarig för liturgin i stiftet.

Påvens förbön för fred

Genom detta symboliska deltagande och sitt hjärtliga budskap understryker påve Leo XIV det katolska universella stödet till Ukrainas folk – ett stöd som bärs av bön, solidaritet och hopp.

– "Må Ukraina bevara hoppets låga levande varje dag", lyder påvens avslutande önskan – ett hopp, närt av tron, som motstår krigets och lidandets mörker.