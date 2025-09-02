Påve Leo XIV ber för offren efter jordbävningen i Afghanistan

I ett telegram efter den förödande jordbävningen som skakade östra Afghanistan den 31 augusti, uttrycker påve Leo XIV sin djupa sorg över den mänskliga tragedin, och försäkrar det afghanska folket om sina böner och sin solidaritet.

Vatican News

Minst 812 människor har omkommit och över 2 800 har skadats, enligt myndigheterna. Skalvet, som uppmätte 6,0 på Richterskalan, inträffade sent på kvällen lokal tid med epicentrum 27 kilometer nordost om Jalalabad i Nangarharprovinsen, på åtta kilometers djup.

I ett brev undertecknat av statssekreterare kardinal Pietro Parolin, skriver påven att han är "djupt bedrövad över den omfattande förlusten av människoliv".

"Påven ber för alla döda, skadade och saknade, och överlämnar dem alla till den Allsmäktiges försyn", står det i meddelandet. "Han uttrycker sin innerliga solidaritet med dem som sörjer sina kära, samt med räddningspersonal och civila myndigheter som deltar i insatserna."

Påven Leo ber också om "gudomlig tröst och styrka" för hela det afghanska folket under denna svåra tid.

En nation i sorg

Jordbävningen har orsakat stor förödelse, särskilt i provinserna Nangarhar, Laghman och Nuristan. Många tros vara instängda under rasmassor, och räddningsarbetet försvåras av den bergiga terrängen.

Helikoptrar har skickats till otillgängliga områden, och internationella hjälporganisationer – däribland UNICEF – samarbetar med afghanska myndigheter för att bedöma skadorna och samordna humanitärt stöd.

– "Detta är preliminära siffror och de väntas stiga i takt med att lägesbedömningarna fortsätter", uppger en afghansk regeringstjänsteman.

Katolsk solidaritet

Trots att den katolska närvaron i Afghanistan är liten, betonas i påvens telegram den universella solidaritet som kyrkan alltid försöker bära fram i tider av katastrof. Genom förbön, medkänsla och konkret hjälp vill man visa den kristna kallelsen att stå nära de lidande.

– "Må Gud ge tröst åt de sörjande och styrka åt dem som hjälper", avslutas påvens brev.