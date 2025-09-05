Påve Leo till Nordens biskopar: Berika de troendes längtan

Nordens katolska biskopar har med anledning av firandet av det heliga året, Jubelåret 2025, hållit sitt höstmöte i Rom 1-5 september. Vid audiens hos påve Leo en uppmuntran till fortsatt engagemang för den sanna ekumeniken.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Den Nordiska biskopskonferesens plenarmöte 1-5 september har avslutats. Det framgår i ett pressmeddelande från biskopskonferensen NBK. Mötet har i år hållits i Rom med anledning av firandet av det heliga året, Jubelåret 2025.

Vittnen om evangeliet

I sitt öppningstal, måndagen den 1 september, reflekterade ordförande biskop Erik Varden om helighet, mod och dygd i en värld präglad av krig, fragmentering och moralisk osäkerhet. Detta, berättar man i pressmeddelandet, återspeglades i mötets teman.

Biskoparna konstaterade att det finns ett växande intresse för den katolska kyrkan i alla nordiska länder. Antalet konvertiter och dopkandidater ökar stadigt. Biskoparna betonar vikten av att inte bara ta emot dessa människor i den katolska kyrkan, utan också att göra dem kapabla att bli mogna och trovärdiga vittnen om evangeliet.

“Påven sade bokstavligen: Med glädjen och den levande tron i era länder har ni något att ge den världsvida kyrkan!”

Påven till biskoparna

Torsdagen den 4 september togs medlemmarna i plenarmötet emot av påven Leo XIV i audiens och i pressmeddelandet berättar man att mötet med påven utgjorde plenarmötets höjdpunkt.

I sitt improviserade tal uppmuntrade han [påven Leo] till fortsatt engagemang för den sanna ekumeniken. Han uppmanade biskoparna att utmana och berika människorna och deras längtan efter ett fullvärdigt liv genom evangeliets budskap. Påven sade bokstavligen: ’Med glädjen och den levande tron i era länder har ni något att ge den världsvida kyrkan!’ Kyrkan måste vara missionerande och bli allt mer så.

Inriktad på Kristus

I enlighet med påvens önskan om en alltmer missionerande kyrka, berättar pressmeddelandet, vill biskoparna främja genomförandet av världsbiskopssynoden i de nordiska länderna genom ett internordiskt synodalt team för att fortsatt implementera den synodala processen.

Biskop Erik Varden påpekar att ‘det redan finns effektiva synodala strukturer i den nordiska kontexten som används på ett fruktbart sätt’. Den fortsatta implementeringen av den synodala processen måste dessutom ’alltid vara inriktad på målet för resan – på Kristus’.

Böner för varaktig fred i Mellanöstern

Biskop Bürcher, mångårig medlem av Holy Land Coordination, hade rapporterat om sina erfarenheter under plenarmötet, berättar man i pressmeddelandet, och betonat att kriget i Gaza och befolkningens lidandet, gisslan som fortfarande hålls fångna och hela denna situation får hjärtat att blöda.

I enighet med påven hoppas och kräver biskoparna att 'alla gisslan ska friges, att ett varaktigt vapenvila omedelbart ska ingås, att säker import av humanitär hjälp till de hårdast drabbade områdena ska underlättas och att fullständig respekt för internationell humanitär rätt ska garanteras'. Den 14 september, på högtiden för det heliga Korsets upphöjelse, som har sina rötter i det Heliga landet, uppmanar biskoparna alla troende i Norden att be för en sann, rättvis och varaktig fred i det Heliga landet.