Påve Leo tar emot Armeniske katolikos Karekin II

Påve Leo XIV tog på tisdagen emot Karekin II, katolikos över alla armenier, vid en audiens i Castel Gandolfo.

Leo XIV tog på tisdagsmorgonen emot Karekin II, katolikos över alla armenier - det var det första mötet mellan de två. Sedan sin utnämning för 25 år sedan har katolikos Karekin tidigare träffat Johannes Paulus II, Benedictus XVI och Franciskus.

Tisdagens audiens ägde rum i Villa Barberini, den påvliga residensen i Castel Gandolfo.

Mötet ägde rum i "en broderlig och hjärtlig atmosfär, under vilken olika kyrkliga frågor diskuterades, och den armeniske patriarken betonade det armeniska folkets öde i Artsakh", förklarade ärkebiskop Khajag Barsamian, representant för den armenisk-apostoliska kyrkan i Etchmiadzin vid Heliga Stolen, i en telefonintervju med Vatican News.

Patriarken överlämnade också en inbjudan till påven att besöka Armenien, fortsatte ärkebiskop Barsamian, och båda ledarna bekräftade vikten av fred – en fred grundad på rättvisa, som katolikos Karekin särskilt underströk.

Efter audiensen med påve Leo fortsatte gruppen till Vatikanen, där patriarken mötte kardinal Kurt Koch, prefekt för Dikasteriet för främjande av Kristen enhet, samt kardinal José Tolentino de Mendonça, prefekt för Dikasteriet för Kultur och Utbildning.

Dagens program inkluderade också ett besök i Santa Maria Maggiore. I denna påvliga basilika ville Karekin II visa sin vördnad för påve Franciskus – med vilken han hade etablerat en relation av dialog och vänskap – genom att be vid hans grav. Han stannade även för att be framför ikonen Salus Populi Romani.

Tidigare besök i Vatikanen

Katolikos Karekins första besök i Rom ägde rum den 9–10 november 2000, då han som nytillträdd katolikos över alla armenier var gäst hos Johannes Paulus II i samband med jubelåret år 2000.

Under det besöket undertecknades en gemensam deklaration – som en fortsättning på den deklaration som undertecknats av Paulus VI och patriark Vasken I den 12 maj 1970 – vilket blev ett steg i den ännu pågående processen mot full gemenskap mellan de två kyrkorna.

Vid det tillfället överlämnade Johannes Paulus II relikerna av den helige Gregorios Upplysaren till Karekin. Ett år senare, den 25–27 september 2001, besökte den polske påven Armenien för att fira 1700-årsjubileet av kristendomens införande som statsreligion – som första påve någonsin att sätta sin fot på armenisk mark. Relikerna överlämnades också till patriarken för Armeniernas stora hus i Kilikien, Aram I, samt till dåvarande armenisk-katolske patriarken, salige Nerses Bedros XIX Tarmouni.

Möten med Benedictus XVI och Franciskus

Katolikos Karekin II återvände till Vatikanen den 6–9 maj 2008, på inbjudan av påve Benedictus XVI, för att delta i en ekumenisk högtid som påven ledde.

Den 12 april 2015 befann sig katolikos återigen i Vatikanen på önskan av påve Franciskus, som ville ha honom vid sin sida under mässan i Peterskyrkan till minne av de armeniska martyrerna från 1915. Under denna ceremoni utnämnde Franciskus den helige Gregorios av Narek till kyrkolärare – ett betydelsefullt ögonblick för hela den armeniska kyrkan.

I juni 2016 följde Franciskus i Johannes Paulus II:s fotspår och besökte Armenien. Landet – med motton "det första kristna landet" – hedrades åter av den argentinske påven 2018 när han invigde en staty av den helige Gregorios av Narek i Vatikanens trädgårdar. Karekin II deltog även då, tillsammans med Armeniens dåvarande president Serzh Sargsyan.

Samma år, i oktober, besökte Karekin II återigen Franciskus och mötte flera medlemmar av den romerska kurian. Ett ytterligare möte ägde rum i september 2020, då katolikos informerade påven om situationen efter militära angrepp mot Artsakh, och underströk vikten av påvens vädjanden om att få slut på konflikten och återupprätta freden.