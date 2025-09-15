Påve Leo: ’Jag har alltid svarat: inte min vilja, utan din, Herre’

Efter "Åminnelsen av martyrer och tros vittnen under det 21:a århundradet" i basilikan Sankt Paulus utanför murarna , blev påve Leo XIV bjuden på födelsedagstårta i sakristian.

Efter "Åminnelsen av martyrer och tros vittnen under det 21:a århundradet" på söndagskvällen i basilikan San Paolo fuori le Mura firade kardinaler och andra kristna ledare som hade deltagit i minnesstunden påve Leo XIV på hans 70-årsdag med en födelsedagstårta i sakristian.

Påven tackade dekanen för kardinalskollegiet, kardinal Giovanni Battista Re, och noterade sammanträffandet mellan hans födelsedag och Korsets upphöjelses fest: "Från min kallelse allra första början har jag alltid svarat: ’inte min vilja, utan din, Herre’,” sa han.

Enligt ett uttalande från Heliga Stolens pressrum uttryckte påven sin förhoppning att ”de troendes iver under detta Jubelår ska bära frukt i förkunnelsen av evangeliet,” och sa att ”han var glad att fira denna dag i en ekumenisk anda,” och bjöd in alla att fortsätta tillsammans som ”vittnen om enhet, kärlek och hopp.”

Efter en kort skål, tårtan och de närvarandes sång, lämnade påve Leo basilikan, och stannade till för att hälsa på folket utanför innan han återvände till Vatikanen.