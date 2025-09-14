Påve Leo: Broderskap är att se Guds ansikte i andra

Vid mötet med deltagarna i den tredje upplagan av Världsmötet Fratelli Tutti, uppmanade påven till skapandet av en ”mänsklig allians” baserad på omsorg, generositet och förtroende snarare än makt, vinst och misstro.

I början av den tredje upplagan av Världsmötet om mänskligt broderskap hälsade påven Leo deltagarna välkomna i Sala Clementina i Vatikanen på fredagen. I en värld full av konflikter och splittring betonade han att deras närvaro var ännu viktigare eftersom de är ”förenade av ett starkt och modigt nej till krig och ett rungande ja till fred och broderskap”.

Med hänvisning till påven Franciskus ord om att krig aldrig är svaret förklarade påven att deltagarnas närvaro vittnar om detta kan förena olika trosuppfattningar och kulturer. Han beskrev det som ”en tyst men stark kraft som hjälper oss att erkänna varandra som bröder och systrar, trots alla våra olikheter”.

Var är din bror?

Påven Leo talade om relationen mellan bröderna Kain och Abel – och påpekade att även den präglades av konflikt. Men han varnade för att denna bibliska våldshandling inte får leda oss att resignera och tro att det alltid har varit så.

”Hur gammal eller utbredd den än må vara, får Kains våld aldrig accepteras som ’normalt’”, uppmanade påven. Den norm vi bör följa finns snarare i denna fråga: ”Var är din bror?”

I den kan vi finna vår kallelse, vårt föredöme, vår rättvisemåttstock och våra regler. Påven Leo betonade att Gud inte hämnas på Kain för att han mördat sin bror. Tvärtom ställer han den fråga som har följt mänskligheten genom tiderna.

Det är en fråga till dig

Men det är mer än en enkel fråga. Påven Leo betonade att den blir ”en princip för försoning”. När vi lär oss att ta den till oss blir den en personlig, medveten fråga som vi måste ställa oss själva i alla aspekter av vårt dagliga liv.

Påven reflekterade över påven Franciskus ord om att krig aldrig är svaret och förklarade att deltagarnas närvaro vittnar om detta budskap, som kan förena olika trosuppfattningar och kulturer.

”Var befinner du dig i den ”verksamhet” som krig utgör, som förstör livet för unga människor som tvingas ta till vapen, som riktar sig mot försvarslösa civila, barn, kvinnor och äldre...? Broder, syster, var befinner du dig i ett hyperuppkopplat liv där ensamheten korroderar sociala band och gör oss till främlingar även för oss själva?”

Se Gud i andra

När vi börjar se dem omkring oss som våra bröder och systrar, sade påven, blir vi fria ”från föreställningen att vi är isolerade individer eller från logiken att bara bilda relationer av egenintresse”.

Egenintresse är inte den enda grunden för en relation. Andliga traditioner och ett mer utvecklat kritiskt tänkande öppnade dörren till att knyta band med människor utanför våra familjeband eller etniska band.

”Broderskap är det mest autentiska namnet för närhet”, sa påven Leo, eftersom det betyder ”att återupptäcka den andres ansikte”. För dem som tror är det att se Guds ansikte i alla – de fattiga, de ensamma, till och med fienden.

En allians byggd på omsorg

Mot bakgrund av världsmötet om mänskligt broderskap utmanade påven alla deltagare att hitta nya sätt att skapa band mellan olika arbetsområden, kunskapsområden och generationer. Han uppmanade att dessa vägar alltid ska inkludera de fattiga – ”inte bara som mottagare av hjälp, utan som aktiva deltagare i urskiljning och dialog”.

”Fortsätt med detta tysta arbete att så frön”, fortsatte han, ”ur det kan en verkligt deltagande process uppstå som är centrerad på mänsklighet och broderskap”. Påven efterlyste en ”mänsklig allians” baserad på omsorg, generositet och förtroende snarare än makt, vinst och misstro.

Avslutningsvis uppmanade påven alla att fortsätta att vårda broderskapets anda i sitt dagliga liv och bortom det.