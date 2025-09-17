Påven: I Gaza "krävs en annan lösning" när människor flyr staden

Vid avfärden från Castel Gandolfo på tisdagskvällen mötte påve Leo XIV journalister och uttryckte sorg över massflykten från Gaza och uppmanar till ansträngningar för att hitta en annan lösning.

Vatican News

Påve Leo XIV lämnade Villa Barberini i Castel Gandolfo på tisdagskvällen omkring kl. 20:30, där han hälsade på flera personer och talade kort med journalister.

När han tillfrågades om den massiva flykten från Gaza City som pågår sa påven att han hade talat i telefon med det lokala samfundet och församlingsprästen, fader Gabriel Romanelli.

"Många har ingenstans att ta vägen, och det är oroande," sa han. "Jag har också talat med vårt folk där, med församlingsprästen. För tillfället vill de stanna; de håller fortfarande ut, men vi måste verkligen hitta en annan lösning."

Tidigare under dagen hade påve Leo ringt fader Romanelli, präst i den katolska församlingen Heliga Familjen i Gaza, för att höra hur det gick för de 450 personer som söker skydd i kyrkans område, medan Israel intensifierar sin markoffensiv i staden.

På en fråga om Kremls uttalanden som beskriver ett NATO-krig med Ryssland, svarade påven: "NATO har inte startat något krig. Polackerna är oroliga eftersom de känner att deras luftrum har kränkts; det är en mycket spänd situation."

”Är påven orolig?”

– ”Otvivelaktigt”, svarade påve Leo

Innan avfärden ropade folkmassan "grattis på födelsedagen" och "grattis på namnsdagen" – det senare med anledning av att kyrkan den 17 september, firar den helige Robert Bellarmino – och en grupp polska troende överlämnade en bukett blommor och ett kort till påven.