Motorcyklister och en hjältes bror - påvens möten på Petersplatsen

Under den allmänna audiens den 3 september träffade Leo XIV många pilgrimer på Petersplatsen, däribland brodern till en karabinjär som förklarats vördadsvärd av påve Franciskus. Han hade räddat civila under Andra världskriget. Påven hälsade också på en grupp motorcyklister, ”Jesus bikers”.

Rosario Capomasi – Vatikanstaten

"Om jag kunde tala med Salvo skulle jag av hela mitt hjärta be honom att be Gud om att alla krig ska upphöra och att freden ska segra. Sedan skulle jag ge honom en stor kram”. Alessandro D'Acquisto, 88 år, bror till vice brigadiere vid Italiens gendarmeri Carabinieri, som under Andra världskriget offrade sitt liv för att rädda 22 civila från nazisternas framfart, går långsamt med käpp fram på torget framför Peterskyrkan. Han berättar att han kommit tidigt på morgonen till onsdagens allmänna audiens för att träffa Leo XIV, något som gjorde honom mycket rörd. ”Tillsammans med militärkaplanen och generalen för Carabinieri hade vi, för påvens välsignelse, med oss den första stenen till det nya klocktornet som ska byggas intill kyrkan Virgo Fidelis, belägen vid den romerska kasernen uppkallad efter Guds tjänare Salvo D’Aquisto, som påven Franciskus förklarade vördnadsvärd den 25 februari medan han var inlagd på sjukhuset Gemelli".

Bror till vördnadsvärde Salvo D’Aquisto tillsammans med militärkaplanen och generalen för Italiens gendarmeri Carabinieri möter påve Leo XIV (@Vatican Media)

En mässa kommer att hållas i kyrkan den 23 september, årsdagen av den unge vice brigadiere från Neapel som sköts i Palidoro, på Roms norra kust, när han bara var 23 år gammal. Men det är inte allt: kyrkan kommer också att ta emot en klocka som nyligen gjutits i den påvliga gjuteriet Marinelli i Agnone och tillägnats den unge karabinieren, som också belönats med guldmedaljen för militärt mod. ”Att veta att klockans klang kommer att förmedla budskapet om fred och kärlek till medmänniskorna, som min bror förkroppsligade, till de troende som går till mässan fyller mig med glädje och ett stort hopp: att den slutgiltiga försoningen mellan människor kommer allt närmare”, säger den gamle mannen.

Påven med "Jesus bikers" (@Vatican Media)

En motorcykel till påven

På sina Harley-Davidson-motorcyklar anlände de i små grupper till Petersplatsen i morse. Med långa skägg och långt hår, svarta läderjackor med nitar trots sommarvärmen, snusnäsdukar runt halsen och trasiga jeans. Men med viktiga detaljer som skiljer dem från andra motorcyklister. På deras kläder syns Kristusmonogram, krucifix, heliga bilder, vissa konstfullt tatuerade på armar och axlar. ”Jesus bikers”, en motorcykelrörelse som startade i den tyska staden Schaafheim för elva år sedan, kör långa sträckor för att samla in pengar till förmån för utsatta personer. Och det var dem de tänkte på när de återigen kom till Leo XIV med en motorcykel som skulle välsignas och signeras av påven. Denna motorcykel, förklarar gruppens grundare Thomas Draxler, kommer att doneras till Pontificia Opera Missionaria (Missio) i Österrike för att sedan auktioneras ut. Intäkterna från försäljningen kommer att användas för att finansiera ett skolbygge i en by i stiftet Ihosy på Madagaskar. ”Påvens välsignelse var en stor gåva för oss”, förklarar Karl Wallner, cisterciensermunk och nationell chef för Missio Österrike – eftersom den ger oss ännu mer kraft att återge värdigheten till dessa barn som på denna afrikanska ö, istället för att lära sig läsa och skriva, utnyttjas för att arbeta i gruvorna där man bryter glimmer – ett mineral som används i kosmetika och färgindustrin – eller i verkstäder, där de riskerar sina liv på grund av ständig kontakt med giftiga ämnen.

Porträttet av Johannes Paulus I

I samband med årsdagen av Johannes Paulus I:s pontifikat och inför treårsdagen av hans saligförklaring (4 september 2022) ville Stefania Falasca, vice ordförande för Vatikanens stiftelse som bär hans namn och postulator för hans kanoniseringsprocess, och Lina Petri, barnbarn till påven Albino Luciani, hälsa på Leo XIV. De åtföljdes av några välgörare och don Martino Mastrovito, kyrkoherde i Regina Mundi i Martina Franca, som överlämnade påven ett porträtt av hans föregångare, målat av den albanske konstnären Igli Arapi. Från den 26 januari till den 2 februari i år ställdes en relik av den salige ut i församlingen i Apulien: en skrift om tro, hopp och kärlek.