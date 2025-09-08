Leo XIV till Vatikanens anställda: Vi är alla Guds familj

Leo XIV gjorde ett överraskande besök lördag kväll, den 16 september, vid den årliga familjefesten för de anställda vid Vatikanens governatorat och betonade glädjen i att vara förenade i en familj

Vatican News

Anställda vid Vatikanens governatorat var inbjudna lördagen den 6 september till en fest framför regeringshuset (governatoratet) i Vatikanträdgårdarna strax bakom Peterkyrkan. De flera hundra anställda tillsammans med sina familjer hade samlades till den årliga familjefesten när påven Leo XIV gjorde ett överraskande besök.

Påven hälsade på de anställda och deras familjer (@Vatican Media)

Påvens spontana ord till anställda med familjer

”Hej! God kväll! Vad roligt att vi alla är här tillsammans på denna familjefest! Det är så härligt att se er alla, barn: en applåd för er alla!”, inledde påven.

”Precis som mamma och pappa älskar er, så älskar vi varandra när vi är samlade här, för vi är alla Guds familj, tillsammans med vår broder och bästa vän Jesus”, sade Leone med ett leende till publiken av tonåringar, barn och även några spädbarn.

”Med ett öppet hjärta vill vi uppleva denna härliga stund”, tillade han och betonade ”glädjen att vara en familj, att vara förenade, att vara vänner med varandra, att fira gåvorna, särskilt livets gåva, den gåva som Herren har gett oss, familjen”.

”Välkomna alla och tack för detta välkomnande!”, fortsatte påven och riktade några ord till föräldrarna. ”Det här vittnesbördet från familjerna är så viktigt i vår värld idag! Jag tackar er alla för detta vittnesbörd och för er närvaro här ikväll och för allt ni gör, ibland med stora uppoffringar, för att leva tillsammans i familjen och förmedla detta budskap, och på så sätt delta i den anda som Jesus Kristus har givit oss”.

Påven bad Ave Maria med familjerna, välsignade dem och umgicks sedan med familjerna under närmare en timme.