Leo XIV: Stoppa den humanitära katastrofen i Sudan - för dialog för att uppnå fred

Påven Leo XIV riktade en appell för Sudan under den allmänna audiensen den 3 september - ett land som plågas av våld, kolera och nu skakats av en jordskred där omkring tusen personer miste livet. Påven efterlyser humanitära korridorer och en samordnad insats.

Jag uppmanar er alla att tillsammans med mig be för de personer som drabbats av de senaste jordskreden i Marrabergen i Sudan. Låt oss be den Allsmäktige att skänka evig frid åt alla som omkommit och tröst och styrka åt deras anhöriga. Även mitt i sådana tragedier, må vi aldrig förlora hoppet om Guds kärlek till oss.

Detta sade Leo XIV i sin hälsning till de engelsktalande pilgrimer och troende under den allmänna audiensen på Petersplatsen den 3 september.

Påvens djupa sorg

I ett telegram undertecknat av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin och adresserat till biskopen av El Obeid i Sudan uttryckte påven på tisdagen sin djupa sorg och försäkrade alla som drabbats av denna katastrof om sin andliga närhet. Han uppmuntrade de civila myndigheterna och räddningsarbetarna i deras nuvarande insatser.

“Jag står mer än någonsin nära det sudanesiska folket”

Ett redan utmattat folk

I sin hälsning till de italiensktalande troende under audiensen, återkom påven till Sudan och beklagade ”de dramatiska nyheterna” om det pågående inbördeskriget och mer specifikt belägringen av staden El Facher i Darfur, där ”många civila är instängda och utsatta för hunger och våld”. Leo XIV beklagade också spridningen av kolera, som han sade hotar hundratusentals personer som ”redan är utmattade”.

Jag står mer än någonsin nära det sudanesiska folket, särskilt familjerna, barnen och de fördrivna. Jag ber för alla offer.

Garantera humanitära korridorer

Påven vädjade till ansvariga och det internationella samfundet ”att garantera humanitära korridorer och att en samordnad insats görs för att stoppa denna humanitära katastrof”.

Det är dags att inleda en seriös, uppriktig och inkluderande dialog mellan parterna för att få ett slut på konflikten och återge Sudans folk hopp, värdighet och fred.