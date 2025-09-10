Leo XIV: Låt oss be för alla barn i världen som är drabbade av krig
Vatican News
I era böner och humanitära projekt: kom även ihåg barnen i Ukraina, Gaza och andra krigsdrabbade regioner i världen.
Detta var påven Leo XIV:s uppmaning den 10 september, vid slutet av den allmänna audiensen, i sina hälsningar till de polska troende som tillsammans med 34 000 pilgrimer hade samlats på Petersplatsen under ett lätt regn. Påven påminde om den nationella dagen för polska barn som fallit offer för kriget, som samma dag ”symboliskt påminner deras lidande och deras bidrag till återuppbyggnaden av Polen efter Andra världskriget”.
Böner och hjälp för de minsta
Han uppmanade därför de troende att i bönerna och i de humanitära hjälpprojekten minnas ”barnen i Ukraina”, som är indragna i ett krig som började i februari 2022, barnen ”i Gaza” som i nästan två år har lidit i konflikten med Israel och dem andra delar av världen som har knäckts av våldet.
Jag anförtror er och de barn som idag lider till Jungfru Maria, Fredens drottning, och välsignar er av hela mitt hjärta.
Det Heliga landets nödrop
När påven sedan hälsade de troende på arabiska som var närvarande, vände han sig ”särskilt” till dem som kommer från det Heliga landet, som har plågats av kriget som bröt ut i oktober 2023. Med utgångspunkt i sin katekes, där han kommenterade avsnittet i Markusevangeliet om Jesus död på korset, en död som inte var tyst utan riktad mot Gud genom ett ”starkt rop”, uppmanade påven de troende från Jesus land att ”förvandla ert rop i stunder av prövning och vedermöda till en förtröstansfull bön”.
Gud lyssnar alltid på sina barn och svarar när Han finner det bäst för oss.
Slutligen gav påven alla närvarande sin välsignelse och bad Gud att skydda dem ”från allt ont”.