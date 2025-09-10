Leo XIV: Låt oss be för alla barn i världen som är drabbade av krig

I sina hälsningar under den allmänna audiens, onsdagen den 10 september, uppmanade påve Leo alla troende att be för barn som lider på grund av konflikter över hela världen, särskilt i Ukraina och Gaza, och för det våldshärjade Heliga landet. Påven uppmanar alla att ”förvandla skriket av smärta till en bön till Gud”.

Vatican News

Läs också 10/09/2025 Audiensen. Leo XIV: Pånyttfödelse i ett äkta rop Vid onsdagens allmänna audiens den 10 september reflekterade påve Leo över betydelsen att som Jesus, innan sin död på korset, ropa till Herren: "Om det uttrycks med Guds barns ...

I era böner och humanitära projekt: kom även ihåg barnen i Ukraina, Gaza och andra krigsdrabbade regioner i världen.

Detta var påven Leo XIV:s uppmaning den 10 september, vid slutet av den allmänna audiensen, i sina hälsningar till de polska troende som tillsammans med 34 000 pilgrimer hade samlats på Petersplatsen under ett lätt regn. Påven påminde om den nationella dagen för polska barn som fallit offer för kriget, som samma dag ”symboliskt påminner deras lidande och deras bidrag till återuppbyggnaden av Polen efter Andra världskriget”.

“Gud lyssnar alltid på sina barn och svarar när Han finner det bäst för oss”

Böner och hjälp för de minsta

Han uppmanade därför de troende att i bönerna och i de humanitära hjälpprojekten minnas ”barnen i Ukraina”, som är indragna i ett krig som började i februari 2022, barnen ”i Gaza” som i nästan två år har lidit i konflikten med Israel och dem andra delar av världen som har knäckts av våldet.

Jag anförtror er och de barn som idag lider till Jungfru Maria, Fredens drottning, och välsignar er av hela mitt hjärta.

Läs också 10/09/2025 Påven om Israels attack mot Hamas i Qatar: ”Mycket allvarlig situation” När han lämnade sitt residens i Castel Gandolfo tisdag eftermiddag, efter en snabbvisit, svarade påven Leo XIV kort på journalisternas frågor om bombningarna i Doha: ”Vi vet inte ...

Det Heliga landets nödrop

När påven sedan hälsade de troende på arabiska som var närvarande, vände han sig ”särskilt” till dem som kommer från det Heliga landet, som har plågats av kriget som bröt ut i oktober 2023. Med utgångspunkt i sin katekes, där han kommenterade avsnittet i Markusevangeliet om Jesus död på korset, en död som inte var tyst utan riktad mot Gud genom ett ”starkt rop”, uppmanade påven de troende från Jesus land att ”förvandla ert rop i stunder av prövning och vedermöda till en förtröstansfull bön”.

Gud lyssnar alltid på sina barn och svarar när Han finner det bäst för oss.

Slutligen gav påven alla närvarande sin välsignelse och bad Gud att skydda dem ”från allt ont”.