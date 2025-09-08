Leo XIV: Jungfru Maria lär oss att bli Guds heliga folk

"Som en 'synodal' kvinna är hon fullt och moderligt engagerad i den helige Andens verk, som kallar dem som tidigare trodde att de hade skäl att förbli oeniga på grund av ömsesidigt misstroende och till och med fiendskap, att vara bröder och systrar" - det betonade påve Leo i sitt tal den 6 september till deltagarna i den 26:e internationella mariologiska kongressen

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Leo tog fredagen 6 september emot deltagarna i den påvliga internationella marianska akademins 26:e internationella mariologiska kongress, som 3-6 september samlade präster, ordensfolk, civila och militära myndigheter, ambassadörer och mariologer.

Mariansk fromhet i dagens värld

I sitt tal betonade påven att jungfru Maria, kyrkans moder, lär oss att bli Guds heliga folk och att denna påvliga akademi därför är viktig som ett forum för reflektion, andlighet och dialog, med uppgift att samordna studier och forskare inom mariologi, i tjänst för en äkta och fruktbar vördnad för Maria.

Vid denna 26:e kongress funderade ni över om kyrkans marianska dimension är ett minne från det förflutna eller en profetia för framtiden, som kan befria sinnen och hjärtan från seder och nostalgi från ett ”kristet samhälle” som inte längre existerar. Ni har diskuterat de mål och värden som marianisk fromhet erbjuder troende, och övervägt om de stöder det hopp och den tröst som kyrkan är kallad att förkunna. Ni har i Jubelåret och synodaliteten erkänt två bibliska och teologiska teman som på ett effektivt sätt uttrycker Herrens moders kallelse och uppdrag.

“mariansk fromhet och praxis inriktad på att tjäna hoppet och trösten befriar oss från fatalism, ytlighet och fundamentalism”

Lyssna till Ordet

Påven sade att Maria som en jublande kvinna alltid är redo att lyssna till Ordet och ge svar, som helige Augustinus beskriver: Alla rådfrågar dig om vad de vill, men de får inte alltid det svar de vill ha. Din trognaste tjänare är den som inte är ute efter att höra det han vill från dig, utan snarare vill det han hör från dig (Bekännelser, X, 26 reds övers).

Som en ”synodal” kvinna är hon fullt och moderligt engagerad i den helige Andens verk, som kallar dem som tidigare trodde att de hade skäl att förbli oeniga på grund av ömsesidigt misstroende och till och med fiendskap, att vara bröder och systrar (jfr Matt 5:43-48).

Mariansk fromhet

En kyrka med ett marianska hjärta bevarar och förstår att integrera sinne och hjärta, betonade påven, och vara en kyrka som inte drar sig för att ställa sig själv, andra och Gud obekväma frågor.

En mariansk fromhet och praxis inriktad på att tjäna hoppet och trösten befriar oss från fatalism, ytlighet och fundamentalism; den tar alla mänskliga verkligheter på allvar, med början hos de minsta och de utstötta; den bidrar till att ge röst och värdighet åt dem som offras på altarna för gamla och nya avgudar.

Börja om med Gud

Påve Leo underströk så vikten av mariologin, teologin om jungfru Maria och förklarade att den har som uppgift att odla en vilja i Guds folk att ”börja om” med Gud, hans ord och vår nästas behov, med ödmjukhet och mod.

Det är därför kyrkan behöver mariologi. Den bör beaktas och främjas i akademiska centrum, helgedomar och församlingsgemenskaper, föreningar och rörelser, institut för gudsvigt liv, liksom på platser där samtida kulturer formas, med hänsyn till den gränslösa inspiration som konst, musik och litteratur erbjuder.

Påven tackade avslutningsvis den marianska akademien för att under de senaste året ha lanserat olika initiativ för att främja bilden och budskapet om Jesus moder och han tackade även dem som lämnat in sina musikaliska och konstnärliga verk till det årliga internationella priset ”Maria, väg till fred mellan kulturer”.