”Leo från Chicago”- Vatikanens dokumentär om påve Leo XIV:s rötter i USA

”Leo från Chicago”, en dokumentär som snart kommer att visas på Vatikanens mediekanaler, kommer att ge tittarna en intim skildring av påven Leo XIV:s tidiga liv i USA. Hans två bröder Louis och John, och andra röster, bilder och berättelser från de som stod honom närmast ger en bild av påven som sedan den 8 maj 2025 har lett den katolska kyrkan.

Vatican News

Med en blick på påve Leos barndom, familjeband, vänskap, studier, utbildning, kallelse, första steg i det gudsvigda livet, sociala engagemang, sportintressen och matpreferenser, erbjuder Leo från Chicago en djupgående och på många sätt tidigare okänd bild av påve Leo XIV. Denna dokumentär, producerad av Heliga Stolens dikasterie för kommunikation i samarbete med ärkestiftet Chicago och Apostolado El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE), spårar påvens historia och rötter i hans hemland: USA.

Resan – genomförd av journalisterna Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio och Felipe Herrera-Espaliat – utspelar sig i Chicagos stadsdelar och börjar i Prevosts familjhem i Dolton, med minnen och berättelser från hans två bröder, Louis Martin och John. Därefter går resan vidare till kommuniteter, skolor och församlingar som leds av augustinerna, Catholic Theological Union och platser som ofta besöktes av den dåvarande fader Robert Francis Prevos.

Basebollaget Chicago White Sox. Resplanen sträcker sig vidare till Villanova University, strax utanför Philadelphia, och till Port Charlotte i Florida, för att besöka hans äldre bror.

I produktionen berättar dessutom ett 30-tal personer som står påven nära, om honom, vilket bidrar till att måla upp en rikare bild av den man som sedan den 8 maj har kallats att leda den universella kyrkan. De beskriver en man som redan som barn visade en kallelse till det gudsvigda livet, vilket framgår av att han ”firade” mässan och bad på latin. Den visar också en ung man som valde att gå in i Augustinerorden, studerade matematik och teologi, knöt äkta band med sina studiekamrater och engagerade sig i initiativ för att skydda livet. Den visar också en man som lämnade sitt hemland för att tjäna i Peru och som ledde en av de mest globala religiösa ordnarna i världen med lugnt uppträdande och beslutsamt ledarskap, samtidigt som han alltid förblev en man som lyssnade på musik från 1960- och 70-talet, älskade att köra bil, tittade på TV och passionerat följde baseboll.

Leo från Chicago följer dokumentären León de Perú, som släpptes i juni och som handlade om Prevosts år som missionär i det sydamerikanska landet. Leo från Chicago kommer snart att släppas på Heliga Stolens mediekanaler.